El Festival Internacional de Cine y Ecología (Cineco) de la Universidad Miguel Hernández ha cerrado su primera edición con la entrega de premios celebrada el pasado sábado. El jurado, compuesto por científicos y cineastas internacionales, determinó que debían alzarse con el premio los cortometrajes “A fistful of rubbish” de David Regos, en la categoría Documental y “Made in” de Eva Marín en la categoría No documental, dotados con 500 euros cada uno.

Además, el jurado otorgó menciones honoríficas a “España contra el átomo” de Raúl Isidro y Sergio Cabezudo, “El pozo” de Sergio Kozlov, “Un paraíso para el mundo" de colectivo estudiantes de la Escuela Bolivariana “Archipiélagos de Los Roques” de Venezuela y “Ya no mueren por amor” de la graduada en Comunicación Audiovisual por la UMH Inés Campello. El público concedió un premio adicional a “Bee or not to be” de Pau Enric Serra y Joan Bover.

La gala de clausura tuvo lugar en el Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo y fue presentada por el director de cine Marcos Altuve y la actriz Estefanía Botella.

El festival Cineco arrancó en la UMH el 9 de diciembre, con el objetivo de destacar el papel del cine como herramienta para comunicar problemas ambientales. Durante tres días se han proyectado 26 cortometrajes de temática ambiental, seleccionados entre los más de 400 presentados. En la inauguración del festival se proyectó fuera de concurso el largometraje “Posidonia” de Adán Aliaga, quien acudió al evento a presentar su proyecto.

Asimismo, el certamen ha contado con ponencias de científicos y comunicadores destacados, como la doctora Anna Traveset, ecóloga del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA), el divulgador científico y ganador de un Premio Ondas en 2018 Luis Quevedo, la doctora en Ecología de la Universidad Miguel Hernández Eva Graciá y los cineastas Carmen López Carreño y Marcos Altuve.

Además, las ponencias han servido para acompañar los trabajos de varios directores seleccionados en el concurso. De esta manera, se han abordado temas tan diversos como la importancia de la pesca tradicional de mano de Pablo Almansa con su cortometraje “Los Almadrabos”, la realización de producciones cinematográficas sostenibles con la ecuatoriana Paula Espinoza y con su cortometraje “La máquina de los deseos”, los problemas del fast fashion explicados en el cortometraje “Made in” por Eva Marín, los problemas de conservación de especies silvestres como los polinizadores en el cortometraje documental “Bee or not to be”, presentado por Pau Enric Serra y el de los caballitos de mar en el cortometraje “Ya no mueren por amor” de Inés Campello.

Este festival ha sido organizado por el Área de Ecología de la UMH bajo la dirección del investigador Roberto Rodríguez Caro y ha contado con financiación de la Generalitat Valenciana. También han colaborado la Fundación Mediterráneo, la Escuela de Cine de la UMH, la Cátedra Institucional de Cinematografía y Documental Gudie Lawaetz, el Centro de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Ambiental (CIAGRO), la Asociación de Divulgación Científica de Alicante (ADCAlicante), Movibeta y Resistible Trofeos Ecológicos.