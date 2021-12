«Hemos picado mucha piedra, pero las cosas buenas llegan cuando tienen que llegar»

Nacido en Plasencia hace 43 años, lleva 22 en su segunda tierra, Dénia, donde maneja como nadie la gamba roja. Con su abuela de niño y con Quique Dacosta después en El Poblet, donde fue jefe de cocina, aprendió lo suficiente para formar tándem en 2011 con el empresario Tomás Arribas en el restaurante Peix & Brases, que ayer recibió su primera estrella Michelin.

¿Ha hecho ya la digestión de la estrella?

Está siendo complicado (ríe). Sentimos mucha alegría y mucha felicidad, pero intentamos normalizar la situación porque hoy [por ayer] tenemos que seguir dando de comer a los clientes. Nos seguimos batiendo el cobre, independientemente de la alegría que tenemos.

Dicen de usted que es humilde, trabajador y brillante.

Vaya (ríe). Esas cosas no las puedo decir yo. Tengo mis virtudes y mis defectos, pero intento que todo el equipo dé el máximo y que nos esforcemos todos por dar lo mejor siempre.

¿Lo de cocinar le viene de su abuela?

Sí, en mi caso es una cuestión vocacional. Desde que era pequeño he sido feliz cocinando con mi abuela y mis recuerdos son con ella haciendo la comida y sintiendo la cocina como una celebración en familia, la de mi abuela por tener juntos a sus hijos y nietos en la mesa, y eso es lo que intento de alguna manera, dar felicidad a la gente que viene y que diga «qué bien he comido y qué experiencia he tenido».

¿Qué aprendió con Quique Dacosta?

Hombre, todo, básicamente (ríe). He pasado mucho tiempo trabajando con él y es un genio en lo que hace. Me abrió los ojos a un mundo que desconocía, en el que necesitas ser profesional y esa experiencia la aprendí con él, en su casa, y con Tomás [Arribas] también, el amor por el producto y la materia prima.

¿Por qué se caracteriza su cocina?

Intentamos que sea bastante identitaria y que la gente reconozca los platos de un restaurante de producto pero con creatividad aplicada de forma bien entendida, muy sutil, que al mismo tiempo pueda sorprender al cliente y destaquen todas las cualidades organolépticas del producto, incluso en un suquet tradicional.

La Marina Alta sigue concentrando buena parte de restaurantes estrellados.

Si tienes una buena tierra, siembras y saldrán árboles fuertes. Al final influye la tierra, la gente, la cultura del esfuerzo, la forma de hacer de los profesionales... Al final todo está condicionado por la tierra en la que trabajas.

La provincia de Alicante ha perdido dos estrellas, pero en Valencia ha habido un aluvión. ¿Qué le parece?

Es indiscutible que la Comunidad Valenciana es una potencia gastronómica nacional e internacional, pero no solo de estrellas Michelin, también de cocina más pequeña. Es que te puedes ir a un pueblecito de la montaña y comer de lujo. No es solo la alta gastronomía la que manda, sino también la calidad de los pequeños restaurantes.

¿Ha sido este un año difícil también por la pandemia?

Llevamos dos años un tanto raros por las circunstancias, pero todo el tiempo que hemos abierto hemos estado trabajando muy bien. Y este año ha sido fantástico, con una respuesta fenomenal del público, que se nota que la gente ya tiene ganas de celebrar, de salir y disfrutar un poco.

¿Ganar la estrella supondrá cambios en su carta?

Entendemos que si nos la han dado es como consecuencia del trabajo que venimos haciendo y ganar una estrella, que nos hace muy felices, es bueno para el ego de cualquier cocinero y de cualquier equipo. Pero no vamos a hacer nada en base a la opinión de Michelin, vamos a seguir la línea de trabajo que llevamos, aunque cada año intentemos mejorar y reforzar nuestras virtudes. Nosotros vamos con la temporada y la carta avanza según van variando los productos. Queremos que sea una oferta dinámica, no estanca, ni aburrida; no nos encorsetamos.

¿Qué no puede faltar en la carta de Peix & Brases?

El mar y la huerta nunca van a faltar, ni la gamba roja, ni el pulpo seco, ni el plato de cuchara. La gamba roja, como el pulpo seco, son algunos de los elementos más emblemáticos de esta zona, pero la sombra de la gamba roja es tan alargada que a veces engulle a lo demás: la quisquilla, el carabinero, la gamba blanca o la gamba pato, unos productos que a veces se quedan más ocultos.

Era ya hora de que otro restaurante en Dénia tuviera otra estrella, ¿no?

Sí, para no quedarnos como una isla. Hemos picado mucha piedra, pero las cosas buenas llegan cuando tienen que llegar, ni antes ni después.