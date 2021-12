«En la escultura hay que tener el fracaso siempre como opción»

Ve las ciudades con otros ojos, las analiza, las recrea y las imagina. Juan Garaizabal (Madrid, 1971) llega hoy (19 horas) a la Lonja de Alicante con la exposición Memoria del mar nuestro: pasado y futuro.

Memoria del mar nuestro: pasado y futuro. Más que el título de una exposición parece el de un ensayo.

Más que un ensayo, es como un título de Ciencias Sociales. Me parece interesante que sea claro el título porque el objetivo de la exposición es generar un debate sobre el pasado, el futuro y el papel que cada uno puede tener en su ciudad. Es interesante ver qué se puede aprovechar y cómo convertir ese tesoro en un motor. La implicación de la gente en la decisiones estéticas de su ciudad es algo fundamental. Y yo concibo el arte como participante de esa ciudad.

Hoy inaugura en la Lonja de Alicante, precisamente bañada por el Mare Nostrum, esta exposición, creada para este espacio.

En una parte sustancial es una instalación creada para la Lonja, completamente experimental, con técnicas que no he utilizado antes y soy el primero que hasta que no la he hecho no la he visto. Ha sido muy real la aventura y estoy muy contento. El Mediterráneo me parece interesantísimo porque tiene una mezcla de cosas con muchos contrastes arquitectónicos. Yo realmente miro las ciudades y me interesa ese espacio en el que hay mucha influencia entre unos sitios y otros. El Mediterráneo es como el primer internet, hay un concepto de arquitecturas que se entrelazan que s muy interesante.

¿Por qué esa fijación con la ciudad, con la arquitectura?

No tengo ni idea. Recuerdo que de pequeño mi primera visita a París fue un shock y desde entonces he tenido una relación muy estrecha con muchas ciudades. Muy recientemente me he dado cuenta de que en realidad mi actividad viene de la aventura, Mi familia viajaba muchísimo. Hemos cruzado África, China… Esa incertidumbre es la que yo vivo el día a día en el arte. Necesito que el arte tenga una parte de aventura, de ir resolviendo problemas, lo veo como una exploración.

Su mayor reconocimiento viene por sus obras monumentales en ciudades como Madrid, México, París, Berlín o Venecia. Ahora, una de las que expone en Alicante se quedará en la ciudad. ¿Cuál y por qué?

Se va a quedar una pieza que es un edifico moderno. Una torre de tres metros y miedo, hecha de acero inoxidable con botellas, que de alguna manera representa una idea de modernidad y reciclaje. Donde trabajo desarrollo una relación con la ciudad y es una manera de estar presente en la actividad cultural de la ciudad.

Exhibe 15 piezas de entre dos y cinco metros de altura para crear su ciudad imaginada.

Se pueden ver de forma independiente y de forma conjunta. Aunque la escultura es un tema tremendamente complicado en el que hay que tener el fracaso siempre como opción. Para mí es importante que cada una tenga un valor escultórico y que provoque algo. Y en ese sentido estoy contento. Son una serie de piezas que trabajo por un lado con las botellas y el acero, y por otro con telas lavadas de algodón pintadas, dibujadas y trabajadas con acero encima. Uno representa el Mediterráneo antiguo y otro el mundo futuro.

A una de las piezas se podrá subir el público. ¿Hasta qué punto es importante esa interacción con el público?

Me parece muy importante porque da una vía adicional. Generar emociones es el camino para generar interés. Cuando uno forma parte de la obra, cuando se ve dentro, se generan emociones distintas y se transmiten mejor. En este caso es una subida a unas escaleras , como un edificio desde donde puede observar y ser observado. Es un cambio de perspectiva.

Proyectos no le faltan. Está trabajando con luz led para Basel Miami; en una instalación en los castillos del Loira; con cristal soplado en México y con piedra de canteras locales en Portofino (Italia), además de preparar su participación en ARCO.

No me imaginaba que podía tener tantas cosas. Por un lado, estoy desbordado, pero también estoy bien organizado, y a nivel creativo al tener todos esos proyectos se me ocurren muchas más ideas. Cuantas más cosas tienes que resolver en el camino vas teniendo nuevas ideas. Es el mismo concepto de viajar.