Conciertos de Pastora Soler y Marta Sánchez en el ADDA

Dice un refrán que «siempre es mejor dos que uno», mucho más cuando como en este caso son dos galas que se celebran hoy y mañana en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), ambas a las 20 horas.

Pastora Soler, con 25 años en la música, en que empezó cantando copla con solos 16 años, llega hoy tras superar el forzado abandono de los escenarios por propia voluntad. Regresó con mucha más fuerza con dos de sus mejores trabajos, los discos La Calma y Sentir, en los que ha dejado joyas sonoras que en su poderosa voz todavía suenan mejor.

Títulos como La Tormenta, Perdóname o La Soledad nos devuelven la plenitud de una de las mejores voces femeninas de la música española en los últimos años. De su último álbum dice que son «11 historias de vida que me han emocionado, que las he disfrutado y me han hecho llorar y reír y sobre todo las he cantado con el alma y dos corazones latiendo dentro de mí».

Precisamente estaba embarazada de su última hija cuando grabó este disco, por eso dice que espera que el público pueda sentir al escuchar estos temas, lo mismo que ella sintió al grabarlos.

Un día después, el martes, es Marta Sánchez, con otra carrera tras de sí tan extensa como intensa en la que ha hecho de todo desde que debutó sustituyendo a Vicky Larraz, en el grupo Olé, Olé, con los que arrasó.

En solitario siguió el mismo camino con infinidad de canciones que se convertían en grandes éxitos como Desesperada, Desconocida, Moja mi Corazón o los dúos con Andrea Bocelli en Vivo por Ella o Colgando en tus Manos con Carlos Baute, Ondas a la Mejor Canción del Año y uno de los mayores éxitos de la canción en España. Ha ganado todos los premios posibles, pero tal vez el mejor de ellos sea ese fiel respeto y cariño que le tiene el público que la sigue.