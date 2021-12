¡Gracias por venir!

El periodo navideño se estira en el Principal de Alicante hasta el día 30 con el Circo de Navidad, denominado, fuera de estas fechas, Clowns. Se trata de uno de esos espectáculos familiares, de Productores de Sonrisas, que ya se han visto aquí. Los espectadores de cualquier edad viven un rato muy agradable, envueltos en una atmósfera mágica con los efectos de iluminación del infatigable alicantino Juanjo Llorens. En un entorno que atrapa y provoca diversión con cada uno de los famosos números circenses y payasescos. Un poético payaso con la cara blanca, Fulgenci Mestre, presenta este circo del arte, un universo donde la fantasía es algo real y se despiertan emociones durante los 90 minutos. Pasen, vean, rían, compartan y ovacionen. Sonreír, al menos, no es tan difícil. Admiren el encanto visual y sonoro. El clima festivo, la técnica y las habilidades de los diversos artistas. Un viaje al corazón del mayor espectáculo del mundo con su «más difícil todavía», y todo ello bajo la dirección de Suso Silva, quien obtuvo el Premio Nacional de Circo en 2003 y es el director del Circo de los Horrores. El público participa de una forma u otra, de discutible manera, y así desfilan la diversidad acrobática, las contorsiones, los malabarismos o los equilibrios sobre rulos. Entre otras cosas, Luigi Belui e Isabel López tocan temas musicales con campanillas, como Raindrops keep falling on my head, y Davis Vassallo, el torpe pero muy hábil clon, domina el funambulismo, la pantomima y las piruetas e interviene como director de orquesta con algunos espectadores. Otro payaso, el excéntrico Housch-ma-Housch, efectúa sonoridades con la voz y juega también con los asistentes. Se escucha Royal blues, de Henry Mancini, mientras la contorsionista hace sus perfectas figuras, y oímos el bello y melancólico tono de Candilejas, de la película de Chaplin. Vemos a Charlot con sus expresiones. Y, finalmente, la magia del sueño se evapora y vuelve la realidad. No olvidarán la experiencia.