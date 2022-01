La actriz Betty White, la reconocida Rose de la serie Las chicas de Oro, falleció el pasado viernes a los 99 años de edad, según confirmaron fuentes de la familia a «People» y «Whashington Post».

A lo largo de su vida ha participado en numerosas producciones. La última grabada este año 2021 por sus 100 años de vida, que cumpliría el próximo 17 de enero. El programa, Betty White: 100 years young-A Birthday Celebration, está previsto que se emita en el nuevo año que empieza. Además, participaba en la serie «Póquer de Reinas».

La actriz comenzó su carrera en 1945, en el cortometraje Time to Kill, y desde entonces ha aparecido en multitud de ficciones, tanto en la pequeña como en la gran pantalla.

En la década de los 80 White dio vida Rose Nylund, uno de sus personajes más conocidos, en la serie de televisión Las chicas de oro. Su interpretación en esta ficción le valió un premio Emmy y cuatro nominaciones consecutivas al Globo de Oro a Mejor actriz de televisión.

Más recientemente ha aparecido en series tan conocidas como Me llamo Earl, Community o Malcolm. También se le ha podido ver en películas como Se armó la gorda o La proposición.

Sus últimos trabajos como intérprete incluían participaciones en el Saturday Night Live, que le valió uno de sus Emmy, así como películas como The Proposal (2009) o The Lorax (2012) y series como Hot in Cleveland (2010-2015).

Recibió seis premios Emmy en las categorías de Mejor Actriz Principal y de Reparto a lo largo de los años, y obtuvo en 1988 su estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

Gran defensora de los animales, detestaba los programas de telerrealidad y estaba «enganchada a los crucigramas y los puzzles», contó a Efe Michael LaRue, dueño de una cafetería sobre la serie en el alto Manhattan y que estuvo en contacto con White antes de morir.

Cuando le preguntaban por qué bien pasados los noventa seguía trabajando, la actriz decía que necesitaba el «cash» (efectivo, en inglés), aunque LaRue subrayó lo «importante que era sentir el calor del público para ella».

«Estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Sigo trabajando y tengo noventa años. Soy afortunada, es un privilegio», dijo en una entrevista en 2015.

«Creo que la edad es una actitud mental. Tanta gente empieza a pesarle la edad desde la juventud y eso es una pérdida de tiempo y vida. Oh, no, ya tengo 30, oh, 40, oh, 50. Simplemente sácale todo el partido», añadió.

Algo que White predicó con el ejemplo hasta el final.