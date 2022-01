Una segunda oportunidad para el mejor cine de 2021

Una guía para separar el grano de la paja en el cine estrenado el pasado año, gran parte del cual aún se puede ver en las plataformas digitales, es el propósito del Anuario de películas 2021. El año de la ¿recuperación?, elaborado por el profesor de Comunicación de la Universidad de Alicante y divulgador audiovisual Luis López Belda, autor también de los libros Hollywood provocador: Películas que (seguramente) hoy no se harían (2021) y Diccionario de directores de Hollywood del siglo XX (2018).

López Belda ha realizado un cribado de algunas de las principales películas que se estrenaron entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021 -un total de 150- para subrayarlas y comentarlas entre el aluvión de estrenos que trajo 2021 como consecuencia del atasco del año anterior por culpa de la pandemia. «Entre las salas de cine y las plataformas se han estrenado unas seiscientas películas», una cantidad «ingente» para el espectador, al que «cada vez le cuesta más seguir la actualidad cinematográfica», ya que algunos trabajos «tienen un paso fugaz por las desoladas salas de cine y otros se estrenan directamente en las plataformas», apunta el autor de esta guía, que se presenta «necesaria» para hacer una selección de lo que se puede ver entre semejante «maremágnum» de filmes.

Este es el segundo anuario con películas escogidas y comentadas tras el primero realizado con la pandemia (2020, las películas perdidas de un año maldito), del que extrajo un centenar de cintas. Esta edición se publica de forma digital por la asociación Imajoven, dedicada a la divulgación de actividades relacionadas con el cine desde 1994, y se puede adquirir por 4,99 euros.

El anuario analiza de forma libre películas destacadas del año en las que no caben los blockbusters ultracomerciales ni las películas de superhéroes, que no necesitan ser rescatadas del olvido. En su lugar hay cuatro apartados: títulos comerciales, cine independiente, películas españolas y europeas y los estrenos de diciembre que no dio tiempo a ver.

«Todas tienen su valoración final -con variables a tener en cuenta como la emoción, la perspicacia, el ritmo de la historia o la interpretación- y las más destacadas cuentan con la información técnica, argumento y el análisis pormenorizado de por qué hay que verla» con los comentarios del autor.

Dentro de las que obtienen mayor puntuación se encuentran, dentro de las independientes, Una joven prometedora (82%), de Emeral Fennell, del que destaca «el portentoso guion y el #metoo en una película muy divertida» o I care a lot (78%), de J. Blakeson, que califica de «demoledora visita guiada a la avaricia sin medida» y donde también se incluyen Palm Springs (70%), «un Atrapado en el tiempo millenial» o el documental Summer of Soul (70%) como «puerta al verano del 69».

De las comerciales, Dune (67%) , donde «Villeneuve sale airoso del gigantesco reto», y Uno de nosotros (72%), «de base literaria, que se nota para bien», obtienen mayor puntuación en un

apartado en el que López Belda opina que Cry Macho (60%), de Clint Eastwood, «hubiera resultado mejor hace 30 años» o Tiempo (60%) es «puro Shyamalan, para bien o para mal».

Entre las españolas y europeas, Fue la mano de Dios (76%) de Paolo Sorrentino, «uno de los acontecimientos cinematográficos del año» y Petit Maman (73%), de Céline Sciamma, «preciosa y pequeña gran película», son las más laureadas bajo el prisma de López Belda, que también destaca El buen patrón (70%), de León de Aranoa, como una «tremendamente lúcida visión del cuñadismo», y Josefina (70%), del alicantino Javier Marco, «un filme tan modesto como sensible», así como Madres paralelas (69%), que considera «una de las cintas más arriesgadas y comprometidas de Almodóvar».

«En general ha sido un año bastante variado con películas muy interesantes en las tres categorías, aunque no sé si ha sido buen año para los cines, que han recaudado tres veces menos de lo que hicieron en 2019», apunta López Belda, que en noviembre contempló cuarenta películas para terminar esta guía «dirigida a público general que quiera recuperar películas que se le escaparon».