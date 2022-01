Las anécdotas de un médico de la farándula, en un libro

Atendió a toda la familia Flores, trató a Alfredo Amestoy, que se autodiagnosticaba sus enfermedades con tino, mientras el director de cine Antonio del Amo se quejaba de los horarios de la consulta y Esperanza Roy, de que no la reconociera la recepcionista. Estas y otras figuras conocidas pasaron por la consulta del doctor Francisco Coronel Díaz, madrileño de 76 años que reside gran parte del año en El Campello, cuando fue médico de la Sociedad de Autores en Madrid en los años 60.

Pero medio siglo en ejercicio como médico «todoterreno» -empezó cubriendo urgencias a domicilio y acabó siendo jefe de sección de Nefrología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid- dan para mucho y Francisco Coronel ha querido resumir sus vivencias en el libro Las experiencias de un médico para todo, que fue finalista en los premios de la Editorial Círculo Rojo con la que lo publicó en 2021.

«He tratado de contar cómo han sido los últimos cincuenta años de la medicina en Madrid y he procurado escribirlo con la misma gracia que se lo cuento a mis amigos, como si fueran relatos cortos y amenos, y gracias a la memoria de mi mujer, que me ayudaba en la consulta», explica el médico, especializado en Medicina Interna, Anestesiología- Reanimación y Nefrología, que ha trazado un fresco de una profesión que en sus inicios requería el «pluriempleo» y que también muestra «lo duro que es a veces ejercer la medicina cuando te lo tomas en serio».

Sin embargo, no duda en afirmar que «atender pacientes es lo mejor que me ha pasado en la vida y ha sido mi gran pasión», hayan sido estos personajes de la televisión, el cine y el teatro, pacientes corrientes, de la realeza o militares, ya que el facultativo también llegó a ser teniente médico durante sus milicias universitarias «y al llamarme Coronel de apellido me convertí en teniente-coronel a una edad muy temprana», bromea.

El director de cine José Luis Garci es el responsable del prólogo de este ejemplar de unas doscientas páginas plagadas de anécdotas. Garci no fue paciente suyo pero sí compartió instituto con él y apunta que Coronel escribe «con sencillez, ligereza y esa melancolía leve que no se nota».

De su experiencia en la consulta, Francisco Coronel guarda my buen recuerdo de su amigo el dibujante y humorista Chumi Chúmez, que le dedicó varios ejemplares y dibujos, o de toda la familia Flores, desde la Faraona, que si no podía ir a la consulta mandaba a su «mecánico», como cuenta, hasta Antonio El Pescaílla, «que era muy simpático», o Lolita, a cuyo debut como cantante fue invitado y «fue madrina en el paso del ecuador de mis alumnos de Medicina». También relata que el periodista Alfredo Amestoy fue a su consulta «diciendo que lo que le pasaba era una neuralgia del trigémino y yo estuve de acuerdo».

Otro de sus mejores pacientes fue el guitarrista de Sabina y autor de Pongamos que hablo de Madrid, Antonio Sánchez, que le regaló una guitarra que guarda este médico, para más inri también roquero, cantante de Los Vanguards y Los Diablos Rojos.