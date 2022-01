Ferris completa su biografía de Miguel Hernández 20 años después

Cuando en 2002 José Luis Ferris publicó la biografía de Miguel Hernández, el escritor Antonio Muñoz Molina afirmó que ese libro llegaba para devolver al hombre «en la plenitud de su vida, su poesía y su compromiso político». De eso han pasado 20 años y de la muerte del poeta oriolano se cumplirán 80 el 28 de marzo.

Y aunque en estas décadas la vida del autor de El rayo que no cesa se ha interpretado de muchas formas, lo cierto es que las investigaciones realizadas han aportado nueva luz sobre su historia. De eso se encargó el escritor y profesor alicantino hace 20 años y lo ha vuelto a hacer ahora para completar, corregir y aumentar la información de Miguel Hernández. Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, cuya nueva edición verá la luz el próximo 2 de febrero de la mano de la Fundación José Manuel Lara.

«Se trata de conmemorar no solo la victoria de Miguel Hernández contra el olvido 80 años después, sino también los 20 años de mi biografía», apunta Ferris que ha enriquecido este volumen «con nuevos documentos y testimonios, especialmente los capítulos finales que afectan a los últimos años del autor, su detención en Portugal, el proceso carcelario, los consejos de guerra, la intervención de los escritores supuestamente amigos...».

El volumen ha crecido en contenido y en páginas, pasando de las 400 de la primera edición de 2002 a las 700 de esta nueva versión, que consta de siete capítulos. «He hecho correcciones con información de algunos aspectos de su vida, pero las novedades están en los capítulos 6 y 7, el intento de huida por Portugal que tengo documentado dónde estuvo día a día, con un recorrido cronológico diario, con quién se encontró, quién le atendió, y, sobre todo, toda la trama de la condena y el proceso carcelario».

En este punto, Ferris ha trabajado junto al catedrático de la Universidad de Alicante Juan Antonio Ríos Carratalá, que ha investigado en profundidad los expedientes carcelarios y el sumario que ha recogido en un libro que se publicará en breve. Ahora hay una documentación mucho más clara, según el escritor, de los dos procesos a los que sometieron al poeta, en Madrid y en Orihuela, de forma paralela. «La gran injusticia, dentro de la global injusticia, es que no tenía sentido porque tenía dos sumarios abiertos y ninguno de los dos se cerró, pero no pueden continuar si uno no se cierra. Con el poeta se cebaron mucho enfrentándose a cara de perro los dos juzgados que habían abierto expedientes».

Uno era el sumarísimo en Madrid, el 1021, que era el primero que se abre. El segundo es de Orihuela tras una segunda detención. «No quisieron hacer caso a Madrid y no cerraron el expediente, así que Miguel Hernández murió con dos expedientes abiertos», destaca.

Ayudas que no lo fueron

Otras informaciones que aportan nuevos datos se refieren a los supuestos intentos de salvar al oriolano. «Hay cantidad de nombres de personas que parecía que le ayudaban y luego no fue así. Por ejemplo, avalistas de los que se decía que eran claves para haberle ayudado, como Juan Bellod, que era falangista y amigo de Miguel; escribió un aval muy interesante pero se demuestra que nunca llegó a manos del tribunal que lo juzgó porque no lo llevó».

Y, según Ferris, hay muchos más. «Había un grupo de falangistas que tenían interés en que no le condenaran, como Dionisio Ridruejo o José María de Cossío, y sin embargo hay muchos matices, no eran heroicos amigos que querían salvarlo».

Entre la biografía original de 2002 y la actual, Ferris sacó nuevas ediciones en 2010 y 2016, esta última con motivo del 75 aniversario de su muerte. «Hay cosas que van saliendo con investigaciones nuevas; por ejemplo, José Carlos Rovira publicó el año pasado un artículo con la Universidad de Jaén, y Ángel Luis Prieto de Paula ha publicado un volumen histórico sobre la poesía española de la II República a la Transición que es amplísimo, un libro de referencia de 850 páginas que me ha servido también».

La biografía incluye también el monográfico sobre el poeta publicado por la revista suiza Versants. En él participan, además del propio Ferris, Carmen Alemany, José Carlos Rovira, Aitor Larrabide o Jorge Urrutia, entre otros.

«Los datos manejados por Ferris ayudan a completar una información fragmentaria en las anteriores ediciones, corrigen testimonios que ahora se demuestran falsos, ponen en claro el caótico entramado de los procesos de guerra y revelan quién estaba detrás de ciertos nombres determinantes para condenar al poeta», asegura Gabriele Morelli en el prólogo de esta biografía.