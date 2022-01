Se acercan las fechas del Benidorm Fest, el festival donde elegiremos quién representará a España en Eurovisión y donde Radio Televisión Española (RTVE) ha puesto todas sus energías para lograr salir de 5 años de malos resultados, que culminaron con Blas Cantó y sus 0 points en el televoto junto a Reino Unido, Alemania y el anfitrión Países Bajos. Este festival ha sido recibido con mucha expectación por el público eurofan, así como instituciones como la Generalitat Valenciana que ha invertido aproximadamente un millón de euros para la organización del mismo.

Cuándo es el Benidorm Fest y cómo se pueden conseguir entradas

El Benidorm Fest tendrá tres fechas, dos semifinales y la gran final que serán el 26, 27 y 29 de enero en el Palacio de los Deportes de Benidorm, y sí, habrá público.

Según indican fuentes del medio Eurovision-Spain, se realizará mediante invitaciones gratuitas a asociaciones de eurofans y será obligatorio asistir los tres días, en caso de faltar a una de las dos semifinales no se podrá acudir a la final, hecho que ha generado malestar entre el público eurofan. Además será obligatorio el uso de mascarilla y pasaporte covid para acceder al recinto, tal y como indican las medidas sanitarias de la Comunidad Valenciana. De todas formas, aún no hay información confirmada por parte de RTVE.

Las candidaturas del Benidorm Fest 2022

Bajo el eslogan El festival que quieres, el que tú quieres repetido hasta la saciedad por la Jefa de Delegación Eva Mora, conocida como Eva Blackberry entre los eurofans y la Directora de Comunicación y Participación de RTVE María Eizaguirre, el Benidorm Fest cuenta con 14 candidaturas de las cuales solo 8 pasarán a la gran final donde se elegirá viajará a Turín.

El Postureo de Azúcar Moreno

Las icónicas extremeñas Toñi y Encarna se presentan a este Benidorm Fest con la intención de volver a representar a España y lograr otro TOP 5 para España como ya hicieron en 1991 y por qué no, superar esa posición. La candidatura ha sido bien recibida por el colectivo Eurofan y sin duda van a dar mucha guerra en el escenario con ese Postureo que combina su habitual sonido adaptado a las tendencias actuales. La canción nos habla de una historia de amor "desenfrenada y pasional".

Blanca Paloma con Secreto de Agua

La ilicitana Blanca Paloma nos presenta Secreto de Agua, un tema que además de competir para representarnos en Eurovisión, formará parte de la serie documental "Lucía en la Telaraña". La canción nos habla de la liberación del misterio en una historia sombría, que mezcla flamenco con electrónica.

Chanel con SloMo

La cubana Chanel acumula una gran experiencia en musicales, donde lleva trabajando desde los 16 años en producciones como El rey león o Mamma mia!, además pronto será la protagonista del musical de Nacho Cano Malinche. SloMo, es un tema urban, muy similar a los trabajos que realizan artistas como Lola Índigo.

Chanel se ha hecho con el cariño de los eurofanes y cuenta con muchísimo apoyo, tanto que es la tercera candidatura con más puntos en la aplicación My Eurovision Scoreboard.

Quién lo diría de Gonzalo Hermida

Gonzalo Hermida (Cádiz, 1995), ha compuesto y trabajado junto a artistas de la talla de Pastora Soler o Sergio Dalma, dos representantes que han obtenido grandes posiciones para España en Eurovisión. Además ha colaborado con Julia Media o Funambulista y tiene siete discos de oro y dos de platino. Quién lo diría expresa la emoción de volverse a ver tras el paso del tiempo.

Javiera Mena tiene la culpa

La cantautora chilena nos presenta Culpa, un tema en el que llama a aceptar "la dualidad de la vida" y liberarse de los prejuicios externos. Javiera Mena ha sido nominada a los Grammys Latinos y cuenta con seis álbumes publicados.

Voy a Morir de Luna Ki

La autora del mítico tema Septiembre, tratará de representar a España en Eurovisión con Voy a Morir, un tema que habla de una relación tóxica donde la dependencia es la gran protagonista. El tema combina el rock alternativo con el universo anime y por ello se ha convertido en una de las grandes favoritas.

Marta Sango y Sigues en mi mente

Concursante de OT 2018, al igual que Miki Núñez, nos presenta Sigues en mi mente, la tercera canción que publica con la que competirá para ir a Eurovisión. Asegura que el tema ochentero, irá acompañado sobre el escenario con mucha coreografía e interpretación.

Rayden nos manda a la Calle de la llorería

El alcalaíno Rayden, tras una consolidada trayectoria con 6 discos publicados desde 2010, presenta Calle de la llorería dónde critica las inseguridades de las personas que ven la vulnerabilidad como algo que "tapar o maquillar".

Ay Mamá de Rigoberta Bandini

Otra de las favoritas de los eurofanes ha sido Rigoberta Bandini con su Ay Mamá. La artista Barcelonesa, a penas lleva dos años en el mundo de la música y ha ido cosechando éxitos como In Spain we call it soledad o Perra, y ahora nos presenta Ay Mamá, un himno feminista que compuso hace muchos años que dedica a las madres y denuncia la censura a las tetas puesto que según la letra "sin ellas no habría humanidad ni habría belleza, y lo sabes bien" y o sabe por qué dan tanto miedo. Es la primera según las casas de apuestas y sin duda viene a dar guerra. ¿Se atreverá a enseñar las tetas en Eurovisión?

Make you say de Sara Deop

La última canción en ser publicada en spotify viene de la mano de Sara Deop, finalista de La Voz Kids 3 procedente de Mallorca y es un tema claramente Pop, aportando un sonido freco al festival. Ha sacado otros sencillos como Zero Drama o Bye Bye.

La Terra de Tanxungueiras

El trío gallego formado por Sabela Maneiro, Olaia Maneiro y Aida Tarrio parten como grandes favoritas con el tema Terra, que de ganar, sería la primera vez que España está representada por una canción escrita mayoritariamente en una lengua cooficial.

Mejores de Unique

La boyband Unique nos presenta Mejores. un tema que puede recordar a otros grupos masculinos como Morat o Auryn y que según ellos es un "aplauso a la humanidad". A fecha de 10 de enero se encuentra en las posiciones más altas de las casas de apuestas.

La Raffaella de Varry Brava

La banda Oriolana nos trae Raffaella, un homenaje a la artista italiana Raffaella Carrá, que según ellos es "luz, potencia y optimismo". Un tema indie pop que da muy buenas vibras y se están ganando poco a poco el respeto del público eurofan. El grupo ha tenido grandes éxitos como Calor, No gires o Satánica, y tienen una trayectoria de más de 10 años sobre los escenarios.

Xeinn nos da el Eco

El joven madrileño Xeinn nos trae Eco, un tema compuesto por Thomas G:Son, el compositor de Euphoria o Quédate Conmigo de Pastora Soler, y de muchas canciones del Melodifestivalen. Xeinn tiene la intención de instaurar este sonido en español, además de representarnos en eurovisión, con un tema enérgico que nos habla del momento en el que encuentras el amor para toda la vida.

Los presentadores

El festival será presentado por la legendaria artista española Alaska, el exministro de Cultura y Deporte Maxim Huerta y la presentadora de Gen Z Inés Hernand.

Este Benidorm Fest es la gran esperanza de un público Eurofan ya acostumbrado al fracaso tras las mala racha que encadenamos desde que Edurne quedase 21 de 27 países en 2015 con tan solo 15 puntos. A esto se suma el último batacazo en Eurovisión Junior donde quedamos en un puesto 15 de 19 con 77 puntos, después de haber tenido el mejor palmarés de la historia donde nuestra peor posición fue un 4ª puesto de Dani Fernández en 2006, sumado a los dos TOP 3 encadenados de la valenciana Melanie con Marte y la andaluza Soleá y su Palante.

Veremos si este año España se alza con la victoria en Turín o logra una buena posición como la conseguida por Ruth Lorenzo en 2014.