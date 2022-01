Blanca Portillo, Second y Magüi Mira celebran los 175 años del Principal

El Teatro Principal de Alicante afronta el año de su 175 aniversario, una cifra destacada en su historia y en la de la ciudad. Para celebrar esta efeméride pasarán por este escenario figuras como Blanca Portillo, Carlos Hipólito, Magüi Mira, Diana Navarro, el Ballet de Antonio Gades, el grupo Second o Daniel Grao, que participarán en alguno de los 56 espectáculos programados en el primer semestre, de los que 32 ya se presentaron a finales del año pasado.

Uno de las propuestas estrella de teatro será Silencio, la obra de Juan Mayorga interpretada por Blanca Portillo, convertida ya en el montaje teatral de la temporada (20 mayo). También Oceanía, el testamento artístico y vital de Gerardo Vera, con el actor Carlos Hipólito (13 mayo).

La directora y actriz Magüi Mira se pone al frente de Adiós, dueño mío, obra de María Zayas con versión de Emilio Hernández que es un canto a la libertad femenina (10 mayo). La Teta Calva pone en escena Rebelión, basada en Rebelión en la granja de Orwell (31 mayo). La máquina de Turing, del francés Benuit Solès, se adentra en el hombre que descifró el código nazi Enigma, con Daniel Grao y Carlos Serrano (20 febrero).

La programación teatral cuenta también con la «comedia gamberra» La cuenta (19 febrero); La tarara, texto de la alicantina Josi Alvarado que fue galardonado con el Premio Ana Diosdado (13 marzo); El mètodo Grönholm, espectáculo en valenciano de Olympia Metropolitana (9 abril); Un secreto a voces, con Pablo Puyol y Virginia Muñoz (23 abril), y Las cigarreras, de Emilia Pardo Bazán (10 abril).

Habrá además tres montajes de teatro musical. En tierra extraña, con Diana Navarro, Alejandro Vera y Avelino Piedad, en el que Concha Piquer se encuentra con Lorca (11 febrero), y Caperuza roja, propuesta familiar de los alicantinos Mundo Imaginarius que será un estreno absoluto (5 junio). También Divina Cleopatra, con María Bayo cantando a esta figura histórica (3 junio).

Siguiendo con música, la banda de indie rock Second llegará con su gira Flores imposibles (8 abril). Los fans de Dire Straits disfrutarán de The great songs of Dire Strais (27 de abril) y los de Camilo Sesto con Vivir así es morir de amor (7 mayo). Y el Día Internacional del Jazz volverá a celebrarse con un concierto colectivo (29 abril).

Danza con sello alicantino

Los tres espectáculos de danza presentados ayer en la programación del Principal llevan sello alicantino. El primero, La mort i la donzella, producción del IVC con varios premios Max y de las Artes Escénicas Valencianas, dirigida por la ilicitana Asun Noales (10 febrero). El también alicantino Gustavo Ramírez presentará su montaje El público, inspirada en la obra de Lorca, también producción del IVC, después de su estreno en València (21 abril). La tercera es Fuego, de la Compañía Antonio Gades (12 mayo).

El humor está servido con We love rock (23 febrero) y Campeones de la comedia (27 febrero), ambas con la firma Yllana. Actuará también David Guapo, con #Quenonosfrunjanlafiesta2 (4 al 6 mayo).

Un año especial

El concejal de Cultura, Antonio Manresa, destacó la importancia para la ciudad de que el Principal cumpla 175 años y también que se está trabajando en la elaboración del proyecto de rehabilitación para sacarlo a licitación, algo que se hará seguramente «por lotes» para que se pueda ir trabajando. Estas obras se financiarán con los 3 millones que pagó la Generalitat para asumir la copropiedad del teatro, al no poder emplearse en la liquidación de la deuda.

El director del Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, se congratuló de que los propietarios hayan subido la cuota de 140.000 a 180.000. «Nosotros queremos invertir más, pero si las otras partes no pueden lo hacemos trayendo las producciones del IVC».

La subdirectora del Principal, María Dolores Padilla, quiso destacar el número de espectáculos, «gracias a los propietarios, pero también al personal del teatro, ilusionado y entregado».

A la espera de una nueva reunión

Mientras el Ayuntamien-to de Alicante trabaja en el proyecto de rehabilitación, la Generalitat espera una nueva reunión para tomar decisiones sobre la propiedad del teatro, la deuda y la dirección. «Vamos paso a paso, nos reuniremos cuando toque y lo resolveremos con el paso del tiempo», aseguró Manresa. «Sí, pero no demasiado tiempo», apuntó Abel Guarinos.