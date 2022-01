No cabe duda de que el Benidorm Fest va a dar mucho que hablar. El festival para elegir al representante de España para Eurovisión 2022, que se celebrará en la ciudad alicantina los días 26, 27 y 29 de enero, está llenando las redes sociales de apuestas por los favoritos, memes y reacciones a las canciones candidatas. Pero en los últimos días la cantante Rigoberta Bandini es la que está acaparando todos los tuits. Y es que la escenografía que utilizará Rigoberta para defender su candidatura para Eurovisión en el Benidorm Fest con 'Ay Mamá' es todo un misterio. Tanto es así que hasta se ha hablado de que RTVE le construirá una teta gigante para su actuación en el Benidorm Fest, aunque la catalana no ha querido confirmar ni desmentir esto.

La teta será tan grande que no cabremos en el escenario y tendré que cantar desde mi casa — Rigoberta Bandini (@rigobandini) 15 de enero de 2022

La semana pasada Rigoberta Bandini se convirtió en viral al estrenar en directo su tema 'Ay Mamá' en Logroño mostrando un pecho para acompañar los versos de la canción: "No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas, sin ellas no habría humanidad ni habría belleza". Pero no está claro que este acto de reivindicación frente a la censura de los pechos femeninos en redes sociales como Instagram, que ha pasado de vetar las imágenes de pezones a cambiar las letras de la palabra teta por asteriscos, sea posible en el Benidorm Fest y, por tanto, en Eurovisión 2022. Así lo confirmó Rigoberta Bandini a El Español en una de las entrevistas previas al Benidorm Fest: "Creo que no se puede, por eso hago esta canción, para que se pueda. Estoy viendo si eso es legal, y si cabe esa posibilidad, decidiré si las enseño o no".

Y en esta polémica sobre si habrá teta o no habrá teta en el Benidorm Fest han decidido intervenir Tanxugeuiras, también candidatas a representar a Eurovisión y uno de los grupos favoritos de los eurofans, junto a Bandini. Las gallegas han decidido utilizar Twitter para darle a Rigoberta Bandini una idea sobre su puesta en escena del Benidorm Fest y le han presentado "la pandereiteta". El trío tuiteó una imagen de una pandereta con un pecho en el parche bajo las palabras: "Tenemos la solución, la pandereiteta. ¿Qué te parece, Rigoberta?". A este mensaje, que ha recibido más de diez mil "likes" por el momento, respondió la catalana: "Jajaja, me la quedo". Este intercambio se ha viralizado en las redes sociales y parece que ha sido todo un acierto. Tanto que muchos usuarios piden una colaboración entre las artistas.

Jajaja me la quedo — Rigoberta Bandini (@rigobandini) 16 de enero de 2022

Lo que está claro es que por el momento nada se sabe sobre cómo será la iconografía ni la puesta en escena de las canciones candidatas al Benidorm Fest. Por lo que habrá que esperar a las semifinales del 26 y 27 de enero para ver si, finalmente, habrá sacada de pecho, "pandereiteta" o teta gigante acompañando al verso: "sacando un pecho fuera al puro estilo Delacroix"