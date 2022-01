Este 2022 se cumplirán 40 años del estreno en España de "E.T., el extraterrestre". Fue el 6 de diciembre de 1982 cuando llegó a los cines españoles la que sería un gran taquillazo y se convertiría, como otros títulos de Steven Spielberg, en una de las películas que ha marcado a más de una generación.

Algunos de sus entonces pequeños protagonistas han tenido, con mejor o peor suerte, una carrera cinematográfica tras el éxito de la cinta. El actor que dio vida a Elliot, Henry Thomas, escapó de la maldición de convertirse en un juguete roto de Hollywood y ha tenido una trayectoria discreta pero constante en el mundo de la interpretación.

Más mediática ha sido la niña que encarnó a su hermana pequeña, una Drew Barrymore que tras varios altibajos en su vida personal es hoy una actriz, directora, modelo, fotógrafa y productora de éxito.

Son dos de los rostros de ET que la gente mejor ubica después de tantos años. Lo que no todos saben es que en el reparto de la película tuvo un pequeño papel, aunque en una de las escenas más icónicas, una de las protagonistas de la serie televisiva "Los Vigilantes de la Playa".

Y es que la denominada en los títulos de crédito como "Niña Bonita", a la que Elliot besa en los labios tras dejar escapar en su clase a las ranas que iban a ser diseccionadas, era Erika Heleniak, quien alcanzaría la fama mundial en el papel de Shauni McClain en el primer reparto de "Baywatch", junto a David Hasselhoff.

La que también fuera chica Playboy cuenta hoy 52 años (13 tenía cuando participó en ET) y su trayectoria cinematográfica se ha movido en el circuito de la serie B fundamentalmente. Hace unos meses, la actriz estadounidense de origen ucraniano presentó un podcast titulado "The Spiritual Alchemy Podcast with Erika", donde comparte la filosofía que según ella le ha ayudado a empoderarse.

Otras curiosidades de E.T., el extraterrestre

Otro rostro popular en el cine que debutó en el cine con esta película y luego ha seguido trabajando como actor fue C. Thomas Howell, dando vida a Tyler, uno de los amigos de Michael, el hermano mayor de Elliot, y que forma parte de la pandilla que huye en bici para salvar a ET al final de la cinta. Su carrera, con brillo en los 80 (protagonizó "Rebeldes" junto a Ralph Macchio, Matt Dillon, Patrick Swayze, Rob Lowe, Emilio Estévez, Diane Lane y Tom Cruise), pudo haber sido meteórica de haber resultado seleccionado para ser Marty McFly en "Regreso al futuro", papel para el que estuvo considerado.

se presentó al castin disfrazado de Indiana Jones y no hizo la prueba muy bien. Sin embargo, lloró al recordar la muerte de su perro y eso convenció a Spielberg. El largometraje fue filmado de tal manera que los adultos, excepto Dee Wallace , la actriz que encarna a la madre de Elliot, nunca se ven de la cintura para arriba en la primera mitad de la cinta, como un tributo a las caricaturas de Tex Avery .

, la actriz que encarna a la madre de Elliot, nunca se ven de la cintura para arriba en la primera mitad de la cinta, como un tributo a las caricaturas de . El beso que Elliot da a la niña bonita en el colegio se inspira en el de los protagonistas de "El hombre tranquilo" de John Ford, director al que admira Spielberg.

, una fumadora compulsiva a la que este hábito dejó rastro en las cuerdas vocales, fue la encargada de poner voz al extraterrestre, tarea que realizó en nueve horas y media y por la que se le pagaron 380 dólares. No obstante, el responsable de los efectos sonoros, , usó muchos otros sonidos, entre ellos los de animales como mapaches, nutrias de mar y caballos. Los doctores que atienden a ET no fueron interpretados por actores, sino por verdaderos médicos del USC Medical Center.

, aseguró que E.T. era un plagio de Melvin, un personaje que había creado siete años antes del estreno de la película para una publicación estadounidense. Reclamó sin éxito derechos de autor a Spielberg. El diseño de ET corrió a cargo de Carlo Rambaldi que utilizó, entre otras fuentes de inspiración, rasgos de Carl Sandburg, Albert Einstein y Ernest Hemingway.