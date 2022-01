Rigoberta Bandini, una de las artistas imprescindibles en todas las listas de grandes éxitos y de actualidad por su participación en el Benidorm Fest para ir a Eurovisión, se une a la lista de artistas del Spring Festival de Alicante. La barcelonesa acumula hits que se han convertido en un fenómeno de reproducciones, como "In Spain We Call It Soledad", "Perra" o, su último lanzamiento "‘Ay mama". Su directo se caracteriza por no dejar indiferente a nadie, con unas coreografías, una puesta en escena y unas melodías pegadizas que convierten cada concierto en un espectáculo único.