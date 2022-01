«En España siempre ha habido un poco de burbuja festivalera»

El próximo mes de marzo, Imanol Uribe (El Salvador, 1950) estrena su última película, convertida en su proyecto más largo. Hace seis años comenzó siendo

La habitación 1516, después pasó a La mirada de Lucía y finalmente el título definitivo es Llegaron de noche. De ella y de otras muchas, como Días contados, El rey pasmado o Bwana, hablará mañana en Alicante.

Estrena en marzo Llegaron de noche, película que empezó a rodar en 2020 en plena pandemia. ¿Hay que ser valiente para meterse en un proyecto así en estos momentos?

Valiente no, fue una oportunidad. Es el proyecto que más me ha llevado en mi vida. Entre empezar a escribir el guion y la copia estándar pasaron cinco años menos dos semanas. Fíjate si lo tengo cronometrado. La acabé hace ocho meses y después casi un año más para estrenarla. En total, seis años de mi vida. Después de cuatro años con el proyecto, justo íbamos a empezar y nos mandaron para casa con la pandemia. Por eso, en cuanto hubo un hueco nos lanzamos a ello por encima de todo. Rodamos entre octubre y diciembre del 20, con pandemia aquí y en Colombia.

Ganas tendrían muchas, pero fácil no sería.

Fue un rodaje como todos los que se han hecho en estas circunstancias. Temblando los lunes y los viernes que es cuando se hacían las pruebas PCR al equipo. Afortunadamente los actores, que son cerca de 40 y son la parte insustituible, se libraron. Uno la cogió justo cuando acabó la película.

Llegaron de noche narra una historia real, el asesinato de seis jesuitas en 1989 en El Salvador, entre ellos Ignacio Ellacuría, a través de la que fue único testigo de los hechos. ¿Por qué quiso llevar al cine este suceso?

En realidad lo que narra la película es la historia de la única testigo de la matanza y lo que le pasó debido a ello. Le cambió la vida para siempre y no ha podido volver a El Salvador. Me metí en este proyecto porque estoy involucrado personalmente por muchos lados. Nací en El Salvador; estudié en los jesuitas de El Salvador, de Tudela y también de Alicante, de hecho hice el Preu en Vistahermosa. Además conocí a Ellacuría. Parecía una película destinada a que la hiciera yo.

Es un hecho relativamente reciente por lo que pudo hasta reunirse con la protagonista de la historia, Lucía Cerna. ¿Cómo llegó hasta ella?

La gota que colmó el vaso fue que leí Noviembre, del escritor salvadoreño Jorge Galán, que habla de la situación de la represión en ese país, incluida la historia de Lucía. En un primer momento pensamos en hacer una adaptación de la novela, pero al final nos decantamos por la historia de Lucía. Por eso fuimos a buscarla a ella y al padre Tojeira.

¿Qué papel tiene el cine para recuperar acontecimientos históricos y sacarlos del olvido, sobre todo en sus trabajos que casi siempre han estado unidos a la realidad?

Bueno, a mí me tira ese tipo de cine. Quizá, yo qué se, por mi formación periodística. Siempre me ha tirado un poco la realidad como motor. Luego el tratamiento de la realidad puede ser muy diferente. Pero siempre me ha fascinado partir de la realidad.

Usted dijo en una ocasión que la elección de actores es fundamental en un proyecto. En este caso, ha elegido a Juana Acosta, Karra Elejalde, a su actor de cabecera, Carmelo Gómez, y también a Iván Gisbert, un alicantino.

La elección de actores es capital y no solo los más protagonistas. Al tener un reparto tan amplio, con personajes de la CIA, del FBI, jesuitas, la familia de la mujer, jueces… la verdad es que aunque son personas de dos, tres o cuatro sesiones, de la selección depende la potencia de la película. Si te equivocas, la película va perdiendo fuerza. Por cierto, Iván Gisbert está estupendo.

El cine ha sobrevivido, pese a todo, aunque afronta muchos problemas de financiación e incluso de trabas físicas para el rodaje.

Es verdad que es más costoso para la producción porque en nuestra película, por ejemplo, teníamos dos o tres controladores de covid, pero en Colombia los equipos suelen ser más numerosos y allí teníamos 6. Las dificultades de rodaje son obvias, pero no me quejo, me siento un privilegiado a pesar de todo.

En este contexto, ¿cómo ve el futuro del cine?

Bueno, yo lo que noto es que la producción está en manos de las plataformas. Los grandes proyectos tienen siempre una plataforma detrás con lo que eso supone de falta de libertad entre comillas porque exigen una serie de cosas. Quien sigue defendiendo el cine español por encima de todo y ahí esta es TVE que sí apuesta por el cine español con un presupuesto limitado pero firme.

Los Goya se celebran el 12 de febrero en València. ¿Es importante mantener esa presencialidad en estos momentos?

El año pasado fue una fórmula mixta que no me pareció mala. Hay que adaptarse a las circunstancias. Vamos a ver cómo se puede hacer porque es difícil pronosticar.

¿Ve a León de Aranoa y El buen patrón en los Óscar?

Sí, yo creo que sí. No sé la selección con la que compite, no las he visto, pero la película de Fernando es estupenda y, desde mi punto de vista, tiene muchas posibilidades, entre otras cosas, por ese pedazo de actor protagonista, Javier Bardem. El personaje que hace es de los mejores trabajos de Javier y eso es decir mucho.

En 2016 usted fue Premio Lucentum del Festival de Cine Alicante. ¿Hasta qué punto es positivo para los directores la existencia de festivales, cada vez más abundantes en España?

Siempre ha habido un poco de burbuja festivalera en España, pero creo que , salvo excepciones, para el cine y la promoción es muy bueno que existan. Mantiene la llama del cine. Es razonable. Obviamente hay muchos pequeños festivales pero me parece estupendo y he acudido a todos los que he podido.

¿Ya tiene pensada su nueva película?

Estoy con un proyecto que se rodaría en Lanzarote, El crimen de las hermanas Cruz, basado en una novela de Concha De Ganzo. Estamos montando el proyecto. A ver si va la cosa un poco más rápida (ja ja ja). El productor, Andrés Snatana, dice que rodaremos el año que viene. A ver si es verdad.

¿Y no le atrae el mundo de las series?

En esta época de crisis, la profesión ha resistido gracias a las series, obviamente. Probablemente hay más trabajo que nunca en ese sentido para técnicos y actores, pero yo no me veo ahí. Son trabajos muy intensivos. Ahora se rueda en el cine también con mucha intensidad y rapidez, pero con otros tiempos. Me quedo en el cine.