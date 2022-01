El portavoz del grupo municipal socialista en Alicante, Francesc Sanguino, ha pedido al concejal de Cultura, Antonio Manresa, que explique en el pleno "por qué se gasta el dinero de los alicantinos en la organización de un encuentro cultural en el municipio vecino de Novelda el próximo 29 de enero en colaboración con una entidad privada y qué ventajas puede ofrecer esta inusitada decisión, ya que ningún concejal de Cultura ha hecho nada semejante en toda la historia democrática".

Sanguino hace referencia al I Encuentro Español de Autores Literarios que el departamento de Manresa anunció el pasado fin de semana y que reunirá a un centenar de escritores en la bodega Casa Sicilia de Novelda. Un evento que el concejal destacaba para aumentar "el prestigio literario de la ciudad;ueremos que crezca en los próximo años por lo que haremos que se incremente la implicación de todo el sector porque apostamos por la literatura aumentado estos proyectos”.

El socialista no comprende cómo el concejal "no ha convocado al resto de grupos políticos para explicar qué de extraordinario tendrá el evento y en qué beneficiará a la ciudad de Alicante que nuestro Ayuntamiento financie un encuentro de escritores que tendrá lugar, tal como se han hecho eco los medios, en una bodega conocida del municipio de Novelda".

Para Sanguino, Manresa debería haber convocado a los portavoces municipales y convencernos de esta decisión "extraordinaria e inusitada". "Nunca antes un concejal de Cultura, asegura en un comunicado, se había atrevido a organizar un evento de ciudad en otra ciudad, un evento que no promociona a Alicante ni tampoco a ningún escritor alicantino".

En su opinión, el concejal, "en todo caso, debería estar preocupado porque ese evento no se produzca en Alicante, no al contrario. Es tan absurdo como inadmisible que además declare que este evento se suma a otras iniciativas “para aumentar el presitigio de la ciudad”. ¿Cómo es posible que un concejal de Cultura asegure que un evento que pagamos para que se haga en Novelda puede aumentar el prestigio de Alicante? ¿Cómo es posible que además pretende que crezca?".

"Empezamos a sospechar que casi tres años después Antonio Manresa todavía no se ha enterado siquiera que es concejal de Alicante, no de Novelda ni de Benferri", asegura el portavoz socialista.

Paco Sanguino resalta también que el programa "no contiene ningún escritor alicantino. Al concejal no le bastó dejar fuera a los escritores alicantinos en la pasada Fira del Llibre, además, tiene la ocurrencia de formar parte de un encuentro en otro municipio en colaboración con una empresa privada en el que tampoco se promociona a ningún autor alicantino. En cualquier caso, entendemos que la promoción de autores alicantinos debe hacerse en primer lugar en Alicante, no en Novelda ni en ningún otro municipio de nuestra provincia. Es el segundo desprecio de este concejal a la literatura escrita en Alicante".

Además, declara, "para Manresa tampoco existe la literatura en valenciano". "Obviamente, para Manresa no existe la literatura en valenciano escrita en la ciudad de Alicante, no existen nombres como Lliris Picó, Ximo Caturla, Jesús Moncho, Carles Cortés, Joan-Lluís Moreno, Joan Nave, Josi Alvarado. Teniendo en cuenta que el evento se realiza en Novelda, un municipio valencianoparlante, al menos podría haber contado con alguno de ellos".

El portavoz socialista exige que el concejal Manresa dé explicaciones en el próximo pleno "compareciendo voluntariamente", que expliqué "en que beneficia a nuestra ciudad este acto en Novelda, en qué beneficia a las y los escritores alicantinos cuando no participa ni uno solo".

De no hacerlo, concluye Sanguino, "consideraremos exigir su comparecencia nosotros mismos y su cese inmediato por el cúmulo de despropósitos y la ineptitud probada de este concejal de Cultura desde que asumió su dirección. Manresa ha probado por activa y por pasiva estar incapacitado para la gestión de nuestra cultura".