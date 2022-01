El actor alemán Hardy Krüger, nacido en Berlín aunque afincado en Estados Unidos, ha muerto a los 93 años, según comunicaron fuentes de su agente en Hamburgo.

Krüger falleció en Palm Springs, en California, donde había establecido su residencia y donde transcurrió buena parte de su carrera como actor.

Nacido en Berlín el 12 de abril de 1928, a Krüger se le considera el primer "rostro alemán" que logró hacer carrera en Hollywood tras la Segunda Guerra Mundial.

Había trabajado ya como joven actor bajo la Alemania nazi e incluso participó, con 15 años, en una película de la propaganda del régimen.

Pero alcanzó el reconocimiento internacional en Hollywood, principalmente a raíz de su papel protagonista en la película bélica 'The one that got away' (1957).

Entre 1945 y hasta finales de la década de los ochenta llegó a intervenir en unas 70 películas, muchas de ellas rodadas en Estados Unidos y junto a estrellas como Claudia Cardinale, Sean Connery, Yul Brynner, Charles Aznavour, Cathérine Deneuve y James Stewart.

En su amplia filmografía destacan los títulos de 'El vuelo del Fénix' (EEUU 1965) y 'Un puente lejano' (EEUU 1977).

Trabajó junto a John Wayne en 'Hatari' (1962) y compaginó su actividad en el cine con producciones televisivas, además de como escritor y autor de novelas.

Intervino asimismo en el filme francés 'Sibila' (Francia 1962), ganadora del Oscar a la mejor película de habla no inglesa, donde interpretaba a un veterano de Vietnam responsable de la muerte de un niño vietnamita.

"Nuestro más sentido pésame a su esposa Anita, con quien estuvo felizmente casado durante 46 años, y a toda su familia", escribe su representante de prensa, en el comunicado informando sobre su fallecimiento.