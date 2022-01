«Pajares y Esteso son hoy un icono, un fenómeno pop»

Todos tenemos un pasado y ellos son el nuestro. Este es uno de los eslóganes de los carteles que anuncian la serie documental Pajares & CIA, que se estrena este domingo en la plataforma de pago de Atresmedia (Atresplayer Premium), y que ha dirigido el guionista y periodista de Aspe Carlos Torres.

«Nos guste o no, no podemos borrar de dónde venimos», afirma el director de esta docuserie de cinco capítulos que intenta descubrir cómo era la España de los años 80 a través de una de las personas más populares de esa época, Andrés Pajares, que actúa de hilo conductor en este viaje por un país que transita entre lo yeyé y lo cañí.

Curtido como guionista en Salvados con la productora de la serie, Producciones del Barrio, este alicantino de 36 años, que no vio ninguna película de Pajares ni de niño, se sorprendió del encargo de la plataforma «porque no había sido espectador de sus películas, ni nadie del equipo, pero se trataba de explicar cómo era la sociedad española a partir de su figura», tras añadir que el protagonista de Los bingueros junto a Fernando Esteso «ha estado ligado al entretenimiento de muchas formas: en los 60 salía en la tele y en las revistas, en los 70 y 80 se convierte en una estrella con Esteso, en los 90 hace series y en los 2000 también es protagonista involuntario del periodismo del corazón».

El documental mira esa época con cierta distancia y sin la nostalgia del momento, «pero tampoco con ganas de revancha», avanza el director de la serie, que incorpora a treinta nombres que contribuyen a recrear el contexto, entre los que se incluyen Carmen Maura, Antonio Resines, Javier Gutiérrez, José Sacristán, Javier Cámara, Fernando Colomo, David Trueba, Rosa Villacastín, Mabel Galaz, Pepa Blanes o Carolina Iglesias.

«Se ha hablado mucho de la España de la Transición en términos políticos, o musicales, pero no desde ese cine que abarrotaba las salas, porque Pajares y Esteso eran los más taquilleros, y seguramente hay algo de clasismo en no haber analizado esa época por ese cine, que no se consideraba muy intelectual, y ha habido algo de intentar dejarlo un poco de lado», considera Carlos Torres, que sin embargo mantiene que mirando hoy esa España de ayer «ves que está llena de cosas que nos explican muy bien como sociedad, desde esa industria del cine, esa pelea entre intelectualidad y cine del pueblo, hasta el machismo del que venimos. Seguramente a mucha gente no le guste ese país que se ve en sus películas, pero era el que era».

Ese machismo del que se acusaba a las películas del destape de Pajares y Esteso se veía con otro rasero diferente al resto de películas contemporáneas, añade el director, que explica que «juzgamos al cine de humor de aquella época porque la mujer no tenía el rol adecuado, pero en el cine intelectual de ese tiempo también había machismo y el papel de la mujer era el mismo porque la sociedad era así».

Torres se queda con una frase que el cineasta David Trueba apunta en la serie que dice que ver las películas de Pajares y Esteso «es como mirar las cuevas de Altamira, ver el lugar histórico de donde venimos» y Torres agrega que «aquella sociedad jugó con las cartas que tenía y no se puede juzgar con los ojos de hoy sin entender que ha habido una evolución. Venía de cuarenta años de dictadura con mucho intervencionismo del Estado y de repente llega una explosión social, cultural y erótica, que nos convierten en lo que hoy somos».

No obstante, Torres espera que la gente vea la serie «sin los prejuicios previos que tenemos sobre el personaje y espero que el espectador perciba esa sorpresa», además de contemplar algunas similitudes con la sociedad actual, como la estética de Pajares y Esteso «con la de los traperos actuales, que salen con chándal y con el mismo look que ellos».

La pareja actoral, esos influencers de la época, son hoy a ojos de Torres «un fenómeno pop, son iconos de este país, como lo son Naranjito o Cobi. Ya han trascendido a la crítica y no se les mira para juzgar su obra sino por el impacto que tuvo». Creadores de un estilo, recuerda, con solo nueve películas rodadas por ambos en cinco años, «pero fue tan grande su fenómeno y llevaron a tanta gente al cine que ahí forjaron su mito».