¿Qué lleva a un artista que viene de celebrar 10 años en la música en el multitudinario Wizink Center de Madrid con el aforo agotado a una empresa arriesgada y alejada a priori de sus coordenadas musicales como el Benidorm Fest? El rapero Rayden lo tiene claro: "Jugar".

"Hace dos semanas vi el documental 'Get Back' de The Beatles, esas ganas de McCartney de probarse y demostrar cosas, como cuando la policía británica irrumpe en la azotea y ves que todo ese trabajo ha tenido como razón de ser el sentirse vivo. A mí también me gusta jugar. Para mí la música es un bendito accidente, que tal como empezó, se puede ir, pero que quedaré yo. Y cuando entiendes que eres juego, no pierdes el hambre", explica el músico madrileño.

Campeón mundial de la Batalla de Gallos de 2006, con seis LP y un EP en el mercado, el inesperado idilio de David Martínez (Alcalá de Henares, 1985) con el Benidorm Fest, el proceso por el que se elegirá al representante de España en Eurovisión 2022, comenzó casi el mismo día en que fue presentado el cambio de modelo y escuchó: "Buscamos algo como San Remo".

"Es un escaparate de todo lo bonito que se hace en Italia. Allí descubres la canción y, después, al artista, pero lo que prima es la canción, no las hechuras, y eso hace que pueda convivir y subsistir fuera de lo que tiene que ver con Eurovisión", destaca este "seguidor acérrimo" del veterano certamen musical transalpino, del que recientemente surgieron artistas como Mahmood o Maneskin.

Rayden se promocionó públicamente en redes y RTVE, organizadora del Benidorm Fest en convenio con la Generalitat Valenciana, recogió el guante. Le propusieron presentar tema, una de las 150 invitaciones directas cursadas para ello, y aquel no tardó en responder y presentarse a como candidato a Eurovisión 2022 con "Calle de la llorería", una mezcla de hip hop y pop con su verso rápido y, de fondo, una sonora pauta rítmica de palmas.

"Cuando saqué mi disco anterior, 'Homónimo' (2021), sentía que estaba en el mejor momento de mi vida. Empecé a ir al psicoanalista y descubrí que no era cierto. Había construido mi vida evitando la vulnerabilidad", confiesa.

Se le había quedado grabado hasta cuando un médico que le atendió para recolocarle un hueso le dijo: "No llores, que eres una nenaza". "Somos una sociedad en la que no se nos permite abrirnos a las emociones y ver que la tristeza es necesaria y válida", denuncia Rayden. "Pero cuando empecé a trabajar y a mostrarme vulnerable, me di cuenta de que era un punto fuerte. Y por ese mensaje potente pensé que este tema sería una buena carta de presentación", cuenta.

Su "Calle de la llorería" es "una combinación de algo muy profundo con un estribillo muy ligero", que fue lo primero que surgió a partir de una cacofonía con la que juega desde niño y que se regodea en el sonido de la "elle".

"Lo que más tardé en cerrar fue la producción, que hice con François Legoffic. De hecho, es la que más he trabajado en mi vida", confiesa Rayden tras 8 meses de vueltas al tema, orgulloso de las alabanzas finales.

Rayden suscita gran interés entre los eurofans, incluso entre los seguidores extranjeros del festival, aunque digan que esas palmas son flamencas. "Para mí es algo más tribal, pero si les gusta, lo celebro", afirma el rapero, para quien esos aplausos ya son una victoria. "Siento que he ganado porque he superado la barrera idiomática. Yo creía que mi fuerte eran las letras y cuando ahora veo que en las apuestas de los favoritos del Benidorm Fest me ponen en tan buen lugar, me parece que todo es posible", presume.

Sin falsa modestia, reconoce a una semana de Benidorm Fest que se ve con opciones de triunfo, sobre todo de la mano de la puesta en escena diseñada con Javier Pageo ("Lo que queríamos contar, se va a entender", anticipa). Pero no baja la guardia: "Hay 8 o 9 propuestas que con buenas puestas de escena también pueden ganar".

Todo cuenta en esta carrera, como el respaldo de una multinacional como Warner y salir de partida con un videoclip con una factura de primer nivel o el hecho de anticiparse 24 horas a la mayoría de participantes en la publicación de su canción candidata del Benidorm Fest.

"El año pasado todo me salió mal en lo logística: mi disco salió a la venta sin estar aún en las tiendas, el libro igual y, después de agotar el aforo del Wizink Center, tuve que reubicar al público porque la Comunidad de Madrid obligaba a que fuese sentado, luego otra vez de pie... Así que esta vez pensé: lo saco el día 20 y que se enfade quien se enfade", alega.

Pase lo que pase en Benidorm entre el 26 y el 29 de enero, fechas en las que se celebra el festival que elegirá al representante de España en Eurovisión, los planes de Rayden seguirán adelante. "Calle de la llorería" es ya el primer anticipo de su siguiente disco, "La rosa de los vientos", que se publicará en octubre de 2023, precedido por cuatro EP, uno por cada viento, empezando el próximo mes de abril con el aire frío del norte, "Tramontana".