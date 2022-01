Blanca Paloma vive este certamen como un ritual de iniciación de su carrera y una forma de dar a conocer su arte.

¿Por qué decides presentarte al Benidorm Fest?

Me llamaron para convencerme tras el estreno de la serie Lucía en la telaraña en RTVE Play, que les invito a que la vean porque de esta manera conocerán la historia que hay detrás, aunque el espectador tiene todo el poder creativo de terminar de construir el significado que quiera con su bagaje. A los 17 años salí de casa y pasé de la televisión, pero es verdad que cuando la vida me presenta cualquier oportunidad las considero, las escucho y veo qué tengo que aprender de esto. Me animé a venir hasta aquí, y pensé que tengo algo que aportar para conectar con la gente y pellizcar corazones.

¿Hay buen rollo entre concursantes?

Totalmente. Desde la primera rueda de prensa sabía que iba a ser una experiencia de la cual me iba a llevar una convivencia súper agradable. Cero competitividad. Además soy una concursante que participa en solitario, el resto de compañeros van con su equipo de bailarines o coristas y la verdad que me estoy sintiendo súper arropada por todos ellos.

El pasado domingo Luna Ki anuncia su retirada del festival, según ha indicado por no poder utilizar el autotune, que es parte de su arte ¿Qué opinas de la polémica?

La verdad que ha sido una sorpresa para todos. Había un poco de confusión. No sabíamos si es que había dado positivo, pero enseguida comprobamos que era por este motivo y en mi caso, y creo que mis compañeros están de acuerdo, en que es un recurso que forma parte de su identidad como artista y entendemos que no haya querido renunciar a él. Me gustaría que al menos pudiera venir como invitada y actuase. Sería muy emocionante.

¿Cómo ha sido la acogida de Secreto de agua y de Blanca Paloma por parte de los eurofans?

Con respecto a los eurofans, me parece todo un descubrimiento. Nadie había tenido una expectativa tan grande hacia mí, o al menos de forma tan expansiva. Yo pensaba que la gente no lo iba a entender, pero han visto esa verdad que tiene Secreto de agua, y se han identificado con ella. Eso me emociona.

¿Qué nos cuenta Secreto de agua?

A priori era un encargo para la banda sonora de la serie Lucía en la telaraña sobre el crimen de Lucía Garrido, todavía sin resolver. Es una historia sórdida de violencia y corrupción a la que hemos dado cierta luminosidad y esperanza para que no se quede en un quejido que se hunde, sino que emerge de la profundidad para que todo el mundo lo vea. Gracias a esto se está reabriendo la investigación para hacer justicia.

Hace poco sacaste una nueva versión de la canción, ¿Qué te ha motivado a ello?

Habían diferentes motivos por los que decidimos darle este pequeño giro a la canción, que sigue siendo la misma. Lo que más me preocupaba era que mantuviera la esencia, la identidad que Secreto de agua ha tenido desde el principio, que es que la gente que la escuche, aunque no conozca la historia, se empodere y quieran luchar por sus causas, por cotidianas o grandes que sean, nunca se desmotiven. Porque una causa sólo está perdida si cae en el olvido.

¿Cómo vas ese sentimiento de verdad en la puesta en escena?

Vengo del mundo de la escenografía, el vestuario, el teatro... Lo que hemos tenido más en cuenta es que nada de lo que el espectador vea sobre. Espero que hayamos conseguido llegar a una sencillez, que a la vez tiene profundidad y toques de fantasía.

¿Cómo ha sido la toma de contacto con el escenario?

Muy buena. He de decir que hay un gran equipo detrás de todo esto que han luchado para hacer nuestros deseos realidad. Cuando algo se hace desde donde se tiene que hacer, llega hasta donde tiene que llegar.

¿Cuáles son tus referentes eurovisivos

Está claro que Euphoria ha sido algo que pasará a la historia, y es una pasada de todo. Me gustó Salvador Sobral, una propuesta diferente con la que conecté. Cómo no, Remedios Amaya que apareció allí descalza con toda su presencia, y me parece que no se supo entender. Quizás en este momento hubiera tenido otro tipo de feedback.

¿Cuáles son tus canciones favoritas del Benidorm Fest?

Pues Tanxungueiras me encantan sus voces de raíz o Rigoberta... Pero realmente me gustan todos , y no es por ser diplomática, pero cualquiera de las candidaturas nos representaría en parte y en todo, porque son auténticas, tienen su verdad y mucha sensibilidad.