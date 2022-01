Luis Rodríguez: «Mi literatura no es rara, pero sí que exige por fuerza leer muy despacio»

Dicen que escribe novelas raras, que rompe con las convenciones del género y que su literatura es uno de los mayores desafíos que puede afrontar un lector de narrativa actual. Y algo de verdad hay, aunque él lo comparta a medias. «Mi literatura no es rara, pero lo que escribo exige por fuerza leer muy despacio», asegura Luis Rodríguez que hoy, a partir de las 19 horas, presenta en la librería 80 Mundos de Alicante su última novela, Mira que eres (Candaya), acompañado por el también escritor Fernando Parra.

Que a sus 63 años haya publicado seis novelas y un ensayo sobre Madame Bovary de Flaubert, no resulta tan extraño si no fuera porque no empezó a escribir de verdad hasta los 50. Aunque el bagaje que lleva no es poco. Se puede leer unas 200 novelas completas al año, «aunque leo la primera página de unas mil».

Así es este escritor cántabro afincado en Benicassim desde hace muchos años. Antes trabajó en un banco, aunque siempre quiso ser escritor. «Quise escribir toda mi vida», dice. No lo tuvo fácil. «Soy de un pueblo donde no había libros, te aprendías los títulos de las obras de los autores pero no te daban los ejemplares». Eso lo arregló cuando a los 16 años se mudó a Madrid. «Empecé a leer compulsivamente y voy a la biblioteca todas las semanas... Estoy enfermo de lectura». Hasta los 50, sin embargo, «toda mi actividad literaria quedó reflejada en un párrafo, que recuerdo de memoria», apunta. Por eso, quizá su literatura no es tan rara como dicen. «Se me considera raro porque es como si cogiera al lector y lo situara a medio camino entre el narrador y el biografiado. Sí es muy arriesgada o ambiciosa porque aspiro a todo».

Y así llega Mira que eres, un juego literario difícil de clasificar, con numerosas referencias literarias y muy coral, con personajes que afrontan diferentes situaciones y que llegan al lector de forma compleja. Individuos obsesionados con la literatura, prófugos, estafadores, empleados de banco, actores... «Yo tengo clara la diferencia entre la ficción y la realidad. La literatura te permite crear mundos con la impunidad y la certeza de que no hace daño a nadie. Me sumo a las ventajas y potencias que me da la literatura más que a las que me da la realidad». Y afirma: «En ningún momento dejo de ser consciente de que lo que pretendo hacer es literatura».

Considera que contar algo escribiendo «es de las cosas más difíciles que hay en el mundo». Y como él lo hace, quizá un poco más. «Si me sale así es porque tiene que ver mucho conmigo, pero no es algo que elija. Hay gente que me dice que no lo entiende, pero que le encanta».