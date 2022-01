Paz Castelló lleva sus cuatro primeras novelas a audiolibros

La escritora alicantina Paz Castelló, autora de cinco novelas con el thriller de fondo, llevará a audiolibros sus cuatro primeros títulos publicados a través de la plataforma Storytel, que ha adquirido los derechos para ofrecer esta modalidad, a la que cada vez se suman más lectores.

La primera de las obras que tendrá su versión para ser escuchada será La muerte del 9 (editorial Turpial, 2013), que estará disponible en este soporte en el mes de febrero, mientras La llave 104 (Umbriel, 2019) lo hará en marzo, Dieciocho meses y un día (Umbriel, 2018. Premio Letras del Mediterráneo 2018) en el mes de abril y Mi nombre escrito en la puerta de un váter (Umbriel, 2017) en mayo.

«Hay editoriales que contemplan explotar la obra también en audiolibro y en este caso, la plataforma ha comprado los derechos de estas novelas para que salga una cada mes en Storytel», explica la autora alicantina, que se siente «muy afortunada» de dar «un paso más para sumar lectores» y de la «visibilidad» que esta herramienta puede dar a sus novelas.

«Es una manera de actualizar las obras y de llegar a más lectores, a otro público que no lee los libros de la forma habitual, y de dar una nueva vida a las novelas. Parece que el audiolibro está en auge, es una fórmula interesante que gusta mucho», expone Castelló, quien añade que las grabaciones están hechas por profesionales y, aunque no ha escuchado el libro entero sí ha oído fragmentos, ya que, « te plantean posibles candidatos a las voces de los personajes que has creado tú».

Paz Castelló ha terminado ahora de escribir su sexta novela y va a iniciar otra nueva.