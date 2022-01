Arranca el Benidorm Fest. La capital turística de la Costa Blanca celebra esta noche la primera semifinal para seleccionar al representante de España en Eurovisión. Seis participantes se subirán al escenario del Palau D'Esports L'Illa, entre ellos dos alicantinos, Varry Brava y Blanca Paloma, que junto a Azúcar Moreno, Unique, Tanxugueiras y Chanel tratarán de clasificarse para la gran final del sábado. La gala de hoy contará con dos invitados, el ganador de Eurovisión 2017, el portugués Salvador Sobral, junto al grupo asturiano Marlon. Así lo han desvelado los presentadores que conducirán el evento musical, Alaska, Inés Hernand y Máximo Huerta, quienes han realizado una defensa a ultranza de la ciudad de los rascacielos como escenario ideal para celebrar una iniciativa que pretende renovar la ilusión por el certamen, que se organiza este año en Turín, Italia.

"Hay mil razones para que se celebre en Benidorm. Puedo hablar del Festival de la Canción de Benidorm, de su tradición musical, no solo a lo grande, con un festival como el Low. Hablo también de cada artista que está cada noche en cada uno de esos locales con música en directo, o del Benidorm Palace, que sigue habiendo el espectáculo musical de toda la vida", ha valorado Alaska a preguntas de INFORMACIÓN. La cantante ha considerado que cuando se nombra Benidorm en Europa, "todo el mundo sabe de lo que estamos hablando", por lo que cree que es un trampolín excepcional para posicionar al candidato y para posicionar el Benidorm Fest, que nace como un festival en sí mismo.

También el periodista y escritor Máximo Huerta, que se declara eurofán desde que España debutó en el festival con Conchita Bautista, en 1961, ha calificado Benidorm como la "embajada de Europa" y ha defendido que la apuesta por desarrollar en esta ciudad el festival ha motivado que todas las casas de apuestas del universo eurofán hayan puesto el ojo en el evento. No tiene dudas de que del Benidorm Fest saldrá una estrella.

Por su parte, Inés Hernand, "eurofán a nivel usuaria", ha afirmado que Benidorm es una ciudad disruptiva, "la primera de España en acoger el topless", añadiendo que los artistas que se subirán al escenario representan muchos estilos musicales, algo que vaticina que será capaz de pegar a miles de telespectadores a la pantalla a partir de las 22.40 horas de hoy, cuando comienza la primera de las galas.

Inicialmente, eran siete los participantes que competirían en cada una de las galas, pero, finalmente, hoy serán seis las propuestas después de que Luna Ki decidiera el pasado domingo retirar su candidatura por la prohibición de usar autotune, un modulador de voz que se utiliza para crear efectos más limpios o más distorsionados de instrumentos y voces.

Los tres maestros de ceremonia del Benidorm Fest, que organiza RTVE en convenio con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Benidorm, han estado este miércoles en el Mirador del Castillo de Benidorm, en un encuentro con los medios de comunicación y se han referido a los candidatos, asegurando que se sienten muy satisfechos con la selección. “Canciones no normativas, muy bien seleccionadas, que representan muchos estilos musicales” ha manifestado Inés. “Veo a nuestros candidatos fenomenales. La diversidad es tal que, aunque no podemos posicionarnos, tenemos varios favoritos. Todos tienen mucho nivel. Vienen con muchas ganas de ofrecer un espectáculo. La dificultad está en la variedad”, ha subrayado Alaska. Todas las canciones están sonando muchísimo. Esto no lo consigue ninguna campaña de marketing”, ha recalcado Máximo.

Este es el orden en el que actuarán hoy los participantes en el Benidorm Fest