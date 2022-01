El Grupo de Investigación Humanismo-Europa de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante presenta los días 28 y 29 de enero el congreso internacional virtual '25 años de Juan Andrés. La Escuela Universalista Española'. Un encuentro que reunirá a destacados investigadores de Madrid, Alicante, Boston, México, Toulouse, Bogotá, Cuba... distribuidos en las diferentes áreas geográficas del mundo.

A los 25 años del inicio de la reconstrucción y edición de la obra del creador de la "Historia de la Literatura Universal y Comparada", llega este congreso internacional para abordar la obra de Juan Andrés y su extensión definitiva como estudios sobre la Escuela Universalista Española.

Entre otros temas destacados, se analizará la expansión de la investigación a todos los miembros importantes de la Escuela, monográficamente o no, hasta la última generación, incluso incorporando algún autor nuevo recientemente redescubierto. Además, se presentará la obra general publicada para la comunidad científica anglosajona “Introduction to the Spanish Universalist School” (Ed. Brill).

El evento está dirigido tanto a estudiosos del ámbito de las Ciencias Humanas, como a historiadores del pensamiento y de las ciencias, y geógrafos, naturalistas y meteorólogos.

El evento podrá seguirse en directo a través del siguiente enlace tras la aceptación de la organización del congreso: https://meet.google.com/frx-iser-mik .

Presentación del congreso

El Congreso Internacional Virtual '25 años de Juan Andrés. La Escuela Universalista Española' dará comienzo el próximo viernes 28 de enero a las 16 horas de la mano del catedrático de la UA Pedro Aullón de Haro y la directora de la Biblioteca Hispánica de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Araceli García Martín, que hablarán de “25 años con Juan Andrés y los universalistas” y “Juan Andrés bibliotecario y la Biblioteca de la Escuela Universalista”, respectivamente.

La clausura del evento, prevista para el sábado 29 de enero a las 18.15 horas, contará con Luis Enrique Ramos Guadalupe de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y miembro fundador de la Sociedad Meteorológica de Cuba, que pondrá el foco sobre Benito Viñes clérigo español enviado a Cuba reconocido como una de las más grandes autoridades del campo de la Meteorología y conocido por sus estudios sobre huracanes.