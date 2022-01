El Benidorm Fest alcanza hoy el clímax eurovisivo

El Benidorm Fest alcanzará hoy su clímax, el éxtasis, la gran traca final, con la celebración de la gala para seleccionar la candidatura que representará a España en el festival de Eurovisión. La ciudad de los rascacielos, convertida esta semana en la meca de la fiebre eurovisiva, se viste de fiesta para acoger la verbena determinante, la que culminará con la entrega del preciado pasaporte con destino a Turín. Ocho son los finalistas que competirán por el triunfo. Parten como favoritas Rigoberta Bandini y su potente himno a la feminidad, que gira en torno a una teta planetaria que no ha dejado a nadie indiferente, y el trío Tanxugueiras, exponente del folk gallego que abandera la reivindicación de las lenguas cooficiales, la multiculturalidad. Con todo, la hemeroteca del mayor concurso musical televisado del mundo refleja que, hasta el último instante, todo es posible. La voluntad de las hordas de eurofans es siempre inescrutable y los dos representantes de la provincia, Blanca Paloma y Varry Brava, volverán a subir hoy al escenario dispuestos a darlo para tratar de obtener el codiciado trofeo.

El festival televisado, conducido por Alaska, Máximo Huerta e Inés Hernand, arranca a las 22 horas y será Rayden con su tema Calle de la llorería el primero en actuar, seguido del Terra que defenderán las representantes gallegas; el Raffaella de Varry Brava, SloMo de Chanel y el ¡Ay, mamá! de la cantante barcelonesa. Seguirá Xeinn, con su tema Eco; Gonzalo Hermida con Quién lo diría y cerrará Secreto de agua, de la joven de El Altet. Así lo ha decidido la organización de RTVE, que en las últimas horas ha recibido el toque de atención de varios de los participantes, como el rapero madrileño o las cantareiras, por fallos técnicos con el sonido y en la realización. Y no ha sido esa la única euromovida, puesto que el veredicto del jurado generó un terremoto de críticas durante la primera semifinal. Si de los expertos hubiera dependido, Tanxugueiras habría quedado fuera de la competición. Y no acaba ahí. Parte de los que siguen con todo el fervor el concurso, en su pasional defensa de sus candidaturas favoritas, han disparado la tensión en redes sociales, protagonizando enfrentamientos pasados de rosca. «Qué necesidad de meter mierda. El Benidorm Fest no va de esto. Va de música y de disfrutar. No tenemos problemas entre nosotras», defendió ayer Bandini, que destacó el buen rollo que mantiene con las pandereteiras y con Chanel, embajadora del «europerreo» en el festival.

Los ocho que se disputarán hoy la candidatura a Eurovisión, que se celebra los días 10, 12 y 14 de mayo en Italia, confirmaron que apurarán los ensayos con tal de perfilar al máximo sus actuaciones, en las que se prevén sorpresas. Está por ver si podrá defender su directo Gonzalo Hermida, quien se encuentra confinado en un hotel de Benidorm tras contagiarse de covid. Su cuarentena de siete días no habría concluido hoy sábado, y desde RTVE afirman estar en contacto con autoridades sanitarias para ver qué se hace.

Lo que sí se sabe es que pasarán por el escenario artistas invitados como el grupo Mocedades, Pastora Soler y Blas Cantó, que entregará el trofeo, además de Levi Díaz, Melani García, Nina Correia y Nyno Vargas. Todo en la capital turística de la Costa Blanca, una ciudad que se encuentra a medio gas por los condicionantes del covid. Aunque el Benidorm Fest no ha podido generar en esta primera edición el impacto económico que debería por las restricciones de la pandemia, diversos hosteleros sí coincidían ayer en que ha ayudado a dar vida. De hecho, hoy se encenderán las grandes pantallas instaladas en el Paseo de Levante como reclamo para seguir las actuaciones. En la carta de algún restaurante se ha incluido hasta una tapas bautizada con el nombre del festival. Real.

Lo que está fuera de dudas es que la promoción de la marca Benidorm como meca de la fiebre eurovisiva gracias al concurso organizado por RTVE, en colaboración con la Generalitat y el Ayuntamiento, es impagable, y más todavía en los tiempos que corren.