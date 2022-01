La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se ha mojado, no sobre un asunto tratado en el pleno del Consell, sino sobre el Benidorm Fest. Y tiene favoritas para ganar el festival que decidirá el representante de España en Eurovisión: "Yo votaría a Tanxugueiras", no ha dudado en decir en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell y a preguntas de la prensa sobre su favorito.

Oltra, que ha reconocido que no ha seguido las galas en directo y que esta mañana escuchó algunas canciones por si le preguntaban sobre ello, ha señalado que su equipo le había preparado un argumentario y "como vicepresidenta tendría que decir que ganaran los valencianos", en referencia a los oriolanos Varry Brava y la ilicitana Blanca Paloma, que estarán en la final de este sábado, pero ha añadido que, entonces, "no sería yo". Todo, para, a continuación, y sonriente, manifestar que "yo si tuviera que votar, votaría a Tanxugueiras porque son unas mujeres muy potentes en el escenario". La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha puesto en valor que la canción de las tres gallegas, 'Terra', porque "conecta atávicamente muchas culturas europeas" y han modernizado la canción tradicional.

"Es una canción local, pero también global", destacando la política de Compromís que "cantan en gallego". En este sentido, ha manifestado que "es la hora de que España vaya a Eurovisión con una canción de una lengua cooficial", y no en castellano, después, ha dicho, "del intento (frustrado) de Joan Manuel Serrat hace varias décadas". Oltra ha recordado que España ha acudido al festival estrella de la canción en Europa con un tema en inglés. Por ello, "no sé por qué no se puede ir en una lengua cooficial".

Además, a la vicepresidenta de la Generalitat le gusta que las gallegas sean "el centro del escenario y los bailarines son chicos, al revés de lo que suele pasar". "Desde el punto de la perspectiva de género son fantásticas", ha añadido. Y del Benidorm Fest le gusta que en las semifinales haya habido "muchas voces femeninas". "Ya me he mojado", ha zanjado, y está a la espera, ha dicho con sorna, de que "ahora que me caiga todo el peso de Twitter en la cabeza".