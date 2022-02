De los Beatles a Pina Bausch

La Cinemateca del Mediterráneo, que el pasado año inició un programa de documentales sobre música y grandes nombres del rock y del jazz, prosigue con su apuesta de rescatar películas de este género y las amplía al mundo de la danza, coincidiendo con el ciclo escénico dedicado a esta disciplina, como refleja la programación diseñada desde la Fundación Mediterráneo para este primer semestre del año.

De enero a junio, este espacio dedicado al cine en el Aula de Cultura de Alicante los lunes a las 19 horas proyectará un total de 17 documentales (entrada a 2 euros) bajo el título de Música para tus ojos. En él caben largometrajes sobre las estadounidenses Fanny, la banda de mujeres de la que David Bowie era fan, o el documental que explora la aventura que los Beatles vivieron en la India, hasta acercamientos a los bailarines y coreógrafos Pina Bausch, Merce Cunningham o Sergei Polunin.

La mayoría de los títulos que se proyectarán han sido realizados en los últimos años, salvo los tres dedicados al director Carlos Saura: Bodas de sangre (1981), Carmen (1983) y Jota (2016).

La Cinemateca comenzó este lunes sus sesiones con Hasta el alba y continúa el 7 de febrero con Cunningham, que rastrea la evolución de uno de los coreógrafos más visionarios en EE UU. Le sigue el documental brasileño Dom Salvador & Abolition, sobre el músico pionero de la bossa-jazz, que desde hace 40 años toca en un restaurante de Brooklyn (14 de febrero), el autorretrato alocado del quinteto de rock británico Idles dirigido por Marlk Archer, Don’t Go Gentle: A Film About Idles (21de febrero) y concluye el mes el día 28 con Dancer, un acercamiento al bailarín ucraniano Sergei Polunin, al que algunos llaman el James Dean de la danza por su recorrido vital de autodestrucción y redención.

Marzo comienza con Fanny: The Right to Rock, que recupera la olvidada historia de uno de los primeros grupos de hard-rock de mujeres en los años 60 (7 de marzo), continúa con Jota (14 de marzo), Poly Styrene: I Am a Cliché (21 de marzo), sobre una de las voces del punk británico, y Amazing Grace (28 de marzo), el documental de Sidney Pollack que recoge la grabación de dos días de concierto góspel de Aretha Franklin en 1972, un tesoro oculto que culminó Alan Elliot tras la muerte de Pollack.

La coreógrafa alemana Pina Bausch protagoniza el documental Pina dirigido por Wim Wenders (4 de abril), al que le sigue Carmen (2 de mayo), Bobbi Jene (9 de mayo) sobre la bailarina estadounidense, Five Days to Dance (16 de mayo), sobre el poder integrador del baile en un aula de instituto llevada al cine por el ilicitano Pepe Andreu y Rafa Molés, y Autosuficientes (23 de mayo), la historia del grupo de los 80 Parálisis Permanente.

The Beatles and India (30 de mayo), que reúne imágenes inéditas del viaje de los de Liverpool a la India en 1968, inicia la recta final de la programación, que se completa con Una americana en París + La gira por China (5 de junio, que sigue los pasos de la bailarina americana Kathleen Thielheim, y concluye el ciclo con Bodas de sangre el 13 de junio.