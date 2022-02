La presentadora Paula Vázquez no se ha quedado sin opinar sobre la polémica del jurado y los resultados del Benidorm Fest después de que RTVE hiciera público el desglose de los votos. Según los datos, el público otorgó a Tanxungueiras el 70,75% de los votos; Rigoberta Bandini recogió un 18,08% y Chanel un 3,97%. El hecho del gran peso del jurado profesional a la hora de determinar la ganadora que viajaría a Turín para representar a España en Eurovisión 2022.

La reacción en redes no iban a hacerse esperar y han sido muchas las personas que se han sorprendido ante la diferencia abismal de porcentaje con el que las gallegas conquistaron al público. La conocida presentadora, Paula Vázquez, lo ha hecho posicionándose claramente a favor del 70% de voto popular con un mensaje contundente: “Mi mensaje para el jurado #ideTomarPoloCu”. Y todo en una publicación en su cuenta de Instagram con una imagen bien grande del “70%” que se llevaron las Tanxugueiras.

Los comentarios han dado para el debate: por un lado algunos usuarios han criticado a Paula Vázquez opinando que las formas no son del todo las correctas, mientras que otros comentarios apoyan la rotundidad de la presentadora y su libertad de expresión.

"Paula, no pierdas las formas, no merece la pena. Las bases estaban claras desde el principio. Y pensar que una persona del jurado les dio 2 puntos, menos que el chico que no pudo actuar... Iban a por ellas. Tanxugueiras sempre", opina un usuario. "Que mal perder tienen algunas... Chanel tampoco era mi favorita pero no cojo una rabieta de niño pequeño. Y menos aún insulto o utilizo esas expresiones de maleducada".

Muchos han saltado a defender a la presentadora: "A ver si esta mujer ahora por ser conocida no va a poder expresar su opinión en sus redes sociales como lo hace un carpintero, una maestra, un estudiante de bachillerato o todo chichibirichi viviente", ha destacado una usuaria.