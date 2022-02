Pepe Domingo Castaño: «No me gusta que televisen la radio, pierde su encanto»

Escuchar su voz es teletransportarse a «Tiempo de juego» en la radio. Pepe Domingo Castaño, famoso por su forma de hacer publicidad y una de las figuras claves de la historia de la radio en España, está de promoción con su libro Hasta que se me acaben las palabras. En él, desgrana todos sus recuerdos, suma anécdotas y relata múltiples experiencias.

Escribe el prólogo de Hasta que se me acaben las palabras Julio Iglesias ni más ni menos. Hábleme de eso.

El prólogo nació de mi amistad con Julio, que se remonta al año que ganó el festival de Benidorm, en el 68. Un día me llamaron de su compañía de discos para que fuera al estudio a echarle una mano con una canción en gallego. A partir de ahí nos hicimos amigos. Cuando él leyó que iba a publicar un libro, me preguntó: «¿Hablas de mí?». Y le dije: «Cómo no voy a hablar de ti, te dedico un capítulo». Se lo envié, le encantó y entonces aproveché y le pedí que me escribiese el prólogo. Inmediatamente me dijo que sí y la semana siguiente me lo mandó.

El libro se divide en dos partes. En la primera habla de su infancia. Un niño que iba para fraile, pero acabó de locutor. ¿Qué tenía la radio que le llamaba tanto desde tan joven?

La radio era el sonido de la vida que vivíamos en el pueblo. Mi recuerdo de infancia es tener las ventanas de casa abiertas, mi madre trabajando y la radio sonando dentro de casa, pero también en la calle. Un día oí a Bobby Deglané hacer «Cabalgata fin de semana», que era una radio espectáculo. Y yo supe que quería ser como él. Cuando Bobby se fue apareció otro fenómeno, Joaquín Prat. Para mí es el Dios de la radio de este país. Conjuga todo lo que tiene que tener: alegría, información, diversión, espontaneidad, improvisación… Y yo quise ser Joaquín Prat. Cuando Joaquín me dio la oportunidad en «Carrusel Deportivo» solo me dijo una cosa: «No seas yo, sé siempre tú». Eso me quedó grabado.

En el libro también habla de ese contrato con «Carrusel Deportivo», que dice que fue el mejor de su vida. La cosa acabó regular, eso también lo explica, pero, ¿cómo recuerda aquél tiempo?

De lo más bonito de mi vida. Empecé con Joaquín Durán, luego Antonio Martín Valbuena y luego Paco González, que dio un vuelco a «Carrusel Deportivo» y lo convirtió en un programa número uno añadiéndole nuevos ingredientes, agilidad, confiando en la publicidad… Lo recuerdo como una explosión de alegría.

También habla de los cambios que ha sufrido la radio como medio en los últimos 50 años. ¿Qué futuro le augura?

Espléndido. La radio tiene el mismo futuro que tuvo cuando se inventó la tele. En una batalla entre la imagen, esa que dicen que vale más que mil palabras, en el lado contrario está la imaginación, y la radio tiene eso maravilloso que es la imaginación. Por eso a mí no me gusta demasiado que ahora nos estén televisando mientras hacemos el programa, porque pierde el encanto de lo imaginativo. Está muy bien lo de YouTube, pero yo no estoy de acuerdo. La radio es radio y la tele es tele.

Pero se está viendo como quizás el futuro de la radio va por ahí…

Sí, desgraciadamente va a ir por ahí, y eso no me gusta. De todas maneras, creo que la radio es tan potente que, con el tiempo, volverá a ser esa radio imaginativa en la que todos creemos, y no esa radio de exposición total que le quita el encanto que debería tener.

Volviendo al libro, lo escribió en dos veces, con muchos años de por medio.

Escribí la primera parte, a mano, por necesidad. La metí en un cajón sin intención de publicarla. Años más tarde me preguntaron por ella en una entrevista. Juan Luis Miravet me pidió leerlo, y me dijo que era un best seller. Para publicarlo tuve que escribir la segunda parte. El primer capítulo lo escribí en una mañana, y a partir de ahí no pude dejar de escribir, me iba saliendo todo solo. ¡Y a ordenador!

¿Se plantea escribir otro?

No. Hay una vida que merecería la pena contar, mis aventuras, mis amigos, mis viajes... pero creo que con esto ya he terminado.