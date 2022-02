Una campeona forjada pieza por pieza

De aficionada a ganadora. Veintidós años haciendo puzles le han llevado a descubrir su destreza en esta disciplina en la que Soraya Pérez compite desde hace seis. Un tiempo en el que ha cultivado el mejor palmarés de premios de toda la Comunidad.

La ibense Soraya Pérez puede presumir de su palmarés de premios en competición de puzles, pues es la valenciana con más victorias en esta disciplina. Tanto en individual, como por parejas o equipos, Soraya participa desde hace seis años en estos campeonatos en los que su rapidez e ingenio son las mejores herramientas para conseguir vencer. Esta forma de diversión para ella, se ha transformado en su motor de competición y ya trabaja para seguir sumando victorias en el campeonato de España y el Mundial que se celebrarán en los próximos meses.

Desde que sus padres le regalaron el primer puzle de 500 piezas a los nueve años, Soraya no ha parado de jugar a este juego de mesa. Lo que empezó siendo una diversión se ha convertido a lo largo de estos 22 años en una pasión y posteriormente en una forma de competir y acumular victorias que la hacen ser la valenciana con más premios en este campo. «El primero que me regalaron mis padres lo monté en dos ratos, eso me hizo darme cuenta que se me daba bien, algunos familiares me fueron regalando más puzles y cuando la gente se enteraba que se me daba bien me pedían ayuda para montarlos».

Conforme su pasión y destreza han ido creciendo descubrió grupos de aficionados a los puzzles y se enteró de la existencia de la Asociación Española de Puzzles (Aepuzz) de la cual se hizo socia. A través de esta entidad compró el puzle de ese año del Campeonato Nacional para ver qué tal se le daba hacerlo a contrarreloj y por el tiempo obtenido vio que podría haber quedado entre los primeros, hecho que la hizo empezar en serio.

Lleva seis años compitiendo, un hecho que la hace entrenar para seguir mejorando su técnica. «Intento hacer cada entrenamiento como si fuera un campeonato más; con ruidos, sin ruidos, con más espacio y con menos, diferente luz, pienso nuevas técnicas que se me ocurren, analizo mis participaciones en campeonatos y a los demás, busco errores de todo ello e intento ver cómo se pueden mejorar. Entreno siempre que puedo, incluso con retos de más piezas para que luego me parezcan menos, creo que hay que ser constante como en cualquier deporte al que te quieras dedicar» explica Soraya.

Gran currículum de premios

A lo largo de estos seis años de competiciones ha participado en diferentes categorías, individual, parejas y equipos. La campeona indica que «los campeonatos en las categorías de adultos en individual y parejas suelen ser puzles de 500 piezas, aunque ya se empiezan a encontrar campeonatos con reducción del tiempo o incluso con aumento a 1.000 piezas; en la categoría de equipos se suele montar un puzle detrás de otro hasta finalizar las horas disponibles».

En lo que se refiere a premios ha conseguido seis primeros puestos, un segundo puesto y tres terceros puestos en diferentes categorías. También el premio de debutante el primer año.

Ahora se prepara para asistir entre otros al Campeonato de España en abril y al Mundial en junio. Asegura que «he pasado el covid y me quedaron algunos síntomas que han reducido mis capacidades, entre ellas la agilidad en las manos, por lo que me estoy machacando mucho para mejorar y mantenerme como estaba antes. Me he propuesto volver a ganar para dedicarle algún triunfo a mi padre, que falleció en la pandemia y siempre me acompañaba a todos los campeonatos que podía».