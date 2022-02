De ensayar en un garaje a compartir cartel con Metallica

«Yo creo que hacemos pop, aunque no nos guste», confiesa Claudia, la voz de Muro María. El resto de la banda se ríe y trata de matizar, aunque reconocen que beben de la música disco, la indie y del sonido garaje. Así se muestran ante el público: sinceros, naturales, cercanos e incluso un poco improvisados, algo normal en un grupo que apenas ha publicado media decena de temas propios. Sin embargo, aunque ellos mismos no se ponen de acuerdo en cómo suenan, lo cierto es que suenan bien. Al menos eso debió de pensar la organización del Mad Cool -uno de los principales festivales de música del país- para que Muro María comparta cartel con artistas internacionales como Metallica, Imagine Dragons o Nathy Peluso. «Recibimos un mensaje para una reunión urgente y pensamos que se iba todo a la mierda, pero resultó ser todo lo contrario. Aún no terminamos de creernos lo del Mad Cool».

«Un salto de calidad» Estuvieron cerca de llamarse «Padre bombero» o «Perros gemelos», pero al final se decantaron por hacerse llamar Muro María -una idea que proviene de una conocida serie de anime- porque querían «un nombre con el que se te llenara la boca», asegura Davo, el batería. La banda, que hasta hace muy poco tiempo gestionaba de manera autónoma todas sus cuestiones logísticas y de marketing, ha crecido profesionalmente gracias a su participación en el CCCC Music Lab 2021, una incubadora de talento emergente musical de València que les ha permitido «progresar a un ritmo brutal» durante un año. Ahora, cuentan con manager propio y el respaldo de una agencia de management que gestiona la agenda del grupo. Además, aseguran que ese salto cualitativo «se nota y mucho», ya que han pasado de grabar y mezclar sus propios temas en un garaje a viajar a Madrid para grabar nuevas canciones bajo la batuta de Carlos Hernández. El grupo asegura que, gracias a la ayuda del que fuera productor de grupos de la talla de Los Planetas y solistas como Enrique Bunbury o Nacho Vegas, entre otros, ahora cuentan con un sonido «mucho más nuestro». Canción cañera Después de estos primeros temas que han servido como «globo sonda» con el que conectar con su público y darse a conocer, el grupo anuncia que prepara el lanzamiento de una nueva canción el próximo 18 de febrero. Un tema «que surge de la desesperación por la monotonía y la precariedad que caracteriza a una generación de jóvenes» y que constituye «la que probablemente sea la canción más cañera del grupo». Además, servirá como single para un futuro EP en el que Muro María presentará tres nuevas canciones. Un trabajo grabado en el Castillo Alemán de Madrid, que la banda tiene ya preparado para que pueda ver la luz en los próximos meses. El grupo se muestra orgulloso de haber logrado lo que, para Jorge es «un sonido mucho más contundente, donde mezclamos instrumentales garajeras con melodías más pop» y asegura que ahora pueden ofrecer un resultado «mucho más definido que no se puede comparar con lo que veníamos haciendo por nuestra cuenta». Ruba también se muestra satisfecho con el trabajo realizado y asegura que el público se encontrará en su nuevo EP la identidad que el grupo había buscado desde el principio: «Sabíamos cómo queríamos sonar, pero ahora hemos sabido plasmar en las nuevas canciones nuestra esencia en directo, hemos encontrado la manera de hacer algo que nos defina como grupo, y creemos que va a gustar». Con la mirada puesta en sus próximos proyectos, los miembros de Muro María reconocen que les gustaría que Alicante tuviese una escena más potente para poder dar más conciertos cerca de su gente, pero confían en que las salas apuesten por bandas locales y sueñan con regresar un día, «ojalá que como cabezas de cartel». Lo harán, seguro.