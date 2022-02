Una mirada a «La mort i la donzella» por dentro y por fuera en Alicante

No está acostumbrada Asun Noales a que la miren mientras trabaja aunque el objetivo final sea que haya muchos ojos posados sobre el resultado de ese esfuerzo. Con "La mort i la donzella" se conjugan ambas cosas. La producción del IVC llega mañana al escenario del Teatro Principal de Alicante (20.30h), pero hoy se podrá ver el Teatre Arniches (19.30h) el documental "Intramur", que sintetiza el proceso realizado hasta llegar a un montaje final que ha conseguido tres Max y seis Premios de las Artes Escénicas Valencianas.

«Es una herramienta que deja un poso, una memoria de lo que ha sucedido, y es una manera pedagógica de acercar al ciudadano lo que es un proceso creativo paras que sepa que lo que ve en el teatro lleva mucho trabajo detrás», asegura la directora y coreógrafa de este montaje respecto al audiovisual que firma SuicaFilms, productora que encabezan Pepe Andreu y Rafael Molés.

La culpa la tiene la pandemia. Asun Noales, Importante de INFORMACIÓN de este año, se puso manos a la obra después del confinamiento para llevar a la danza esta visión contemporánea del Cuarteto de cuerda n.º 14 en Re menor de Franz Schubert. Pero todo era incertidumbre. «Después del confinamiento más duro llegamos al estudio y hablé con Roberto García (director adjunto de Artes Escénicas del IVC); pensé ¿y si no se puede estrenar y si los teatros no abren? Hablamos de hacer este documental para que por lo menos quedara registrado el trabajo que se estaba haciendo».

Así entraron en contacto con Andreu y Molés, con los que ya habían trabajado y, al mismo tiempo, que ya tenían experiencia en rodar danza. A partir de entonces, sus vidas quedaron unidas durante cuatro meses. «Nuestra intención era no solo documentar sino dar una clave de la obra y animar a la gente a ir al teatro a ver un montaje así y entrar en ese universo creativo», destaca el también ilicitano Pepe Andreu que con su productora ha realizado proyectos como los premiados "Sara Baras. Todas las voces", "Lobster Soup" o "Five days to dance". «Creo que es un documental que ayuda a ver la obra porque acaba cuando se abre el telón y ojalá gente se anime a ir al teatro y ver este maravilloso montaje», afirma.

Para el codirector de este trabajo, el objetivo era «sugerir no contar todo» en este documental que en principio iba a durar 15 o 20 minutos, pero que se alargó hasta los 35. «Estuvimos cuatro meses grabando y nos dimos cuenta de que teníamos material paras hacer algo más grande». Lo importante, dice, es que «con el paso de los años quede constancia de cómo fue ese proceso».

Noales, que ha contado con la colaboración del bailarín Gustavo Ramírez, además de con Luis Crespo en la escenografía y Juanjo Llorens en la iluminación, considera que lo más importante de todo esto es que se ha conseguido «posicionar la danza valenciana en el mapa nacional, mostrar lo que se está haciendo en la provincia porque toda la producción se ha hecho en Elche. Debemos estar muy orgullosos de lo que ha pasado y lo que nos queda por pasar». Y es que la gira acaba de empezar en Pozuelo, mañana sigue en Alicante, luego volverá a la provincia, se presentará en Tarrasa y vuelta a Madrid. «Es lo que queremos, que se vea el resultado».

Más en este caso, en el que confluyen en Alicante la proyección del documental y la presentación del montaje. «Ojalá se pudiera hacer en todos los procesos creativos», apunta la bailarina, algo que sería una oportunidad para que el IVC tenga un archivo audiovisual de sus producciones.

Un guante que ha recogido la delegada del Institut Valencià de Cultura en Alicante, Alicia Garijo. «Todo está muy vinculado con los presupuestos, ya que unas producciones son más complejas que otras y eso limita añadir otras cosas, pero sí es cierto que el hecho de que el audiovisual vaya acompañado de una producción es muy interesante».

Además, asegura, desde Cultura de la Generalitat «se sigue apostando año tras año por dar voz, luz y escenario a nuestros artistas a través de las producciones propias, que a veces tienen más de una vida. En este caso, además de disfrutar de la función, tenemos la oportunidad de abrir boca en el Arniches con esta pieza audiovisual».