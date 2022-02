Alicantinos en la antesala de los Goya

Javier Marco y Sonia Almarcha se conocen y se profesan cariño. Director y actriz han trabajado juntos en el corto premiado el pasado año en los Goya ("A la cara") y prevén hacerlo en una próxima película. Este año, Marco (Alicante, 1981) podría repetir galardón en los Goya con su primer largometraje ("Josefina"), que cuenta con tres nominaciones a mejor dirección novel, mejor actriz de reparto (Emma Suárez) y mejor montaje (Miguel Doblado), mientras que Almarcha (Pinoso, 1972) se estrena en las nominaciones de la Academia de Cine en la categoría de mejor actriz de reparto por "El buen patrón".

Ambos protagonizarán este jueves una charla online organizada en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert a las 20 horas, conducida por Antonio Sempere, un día antes de la gala de los Goya,. que se celebra este sábado en València

"Favoritos no somos en ninguna categoría, así que estoy tranquilo", bromea Marco, que añade: "Yo no me cuento porque tuve ya suerte el año pasado y, en principio, creo que no tengo opciones porque hay otra película ("Libertad", de Clara Roquet) que está nominada también a mejor película. Quizá en el apartado de actriz hay posibilidades con Emma Suárez, aunque tiene enfrente a Penélope Cruz, nominada a los Óscar, Blanca Portillo, que ganó en los Forqué, y Petra Martínez en los Feroz... Pero nunca se sabe. Vamos a los Goya sabiendo que la nominación ya es un premio".

El director alicantino recibió el "cabezón" el pasado año online y esta vez lo hará presencial en la gala de València, a la que acudirá con la guionista de la película, Belén Sánchez-Arévalo, y enfundado en un esmoquin prestado por una firma -"Ya he dicho que igual no lo luzco mucho porque yo no soy famoso y hacia mí no van a ir los flashes", comenta entre risas-, y asegura que no se preparará discurso "porque tengo claro que se lo dedicaría a mi equipo". Marco cree que estar nominado como director novel le ha dado "más visibilidad" que el Goya ganado al mejor corto. "He tenido más llamadas interesándose por mí, con la sensación de que tiene más relevancia, y todo se agradece porque significa más trabajo", afirma.

Hoy ve "Josefina" y se siente "orgulloso del trabajo hecho, que fue muy largo porque empezamos a prepararlo en 2015, y muy contento de la acogida de la crítica y del público. Nos han llegado cosas muy bonitas y fue la leche presentarlo en San Sebastián". Lamenta que no la vea más gente en pantalla grande -aunque los cines Kinépolis de Alicante la reponen este viernes- y a Movistar ya ha llegado, pero recomienda su visión "simplemente por ver a dos monstruos de la interpretación como Emma Suárez y Roberto Álamo, y a todo el reparto, que está muy afinado" en esta historia de soledades y segundas oportunidades.

En su quiniela, cree que arrasará "El buen patrón" y espera que en el reparto salga galardonada Sonia Almarcha: "Se lo merece mucho, se lo trabaja tanto..."

Almarcha le desea lo mismo a Marco -"es mi ojito derecho", apunta- y vive su propia nominación "disfrutando como una niña chica todo el rato y nada nerviosa porque el trabajo ya está hecho. Si se premia, suma, y si no se premia, no resta".

"Me siento muy afortunada y tengo ya muchas recompensas desde fuera, pero ganar un Goya lo veo estupendo, me lo pido siempre, es tocar un techo en nuestra industria", relata la actriz pinosera, que se ve "muy bien acompañada" en la competición de su categoría (actriz de reparto) con Aitana Sánchez-Gijón en su primera nominación, Milena Smit, en su segunda, y Nora Navas, que ya tiene uno. Va a estar muy peleado".

Con su papel de Adela junto a Javier Bardem percibe algo "muy bonito" meses después de hacer la película "y es que me sigo viendo bien y me sigo riendo mucho con la historia y entro muy bien en ella" y destaca que la promoción de estos días de "El buen patrón" "está siendo divertidísima porque vamos en tropa y estamos todos a partir un piñón"

De la película dirigida por Fernando León de Aranoa cree que "ya ha hecho historia con veinte nominaciones y ocho actores nominados. No serán tantos premios, pero esto ya es un aplauso de la Academia a Fernando, y ole, porque es un peliculón. Yo quiero que el Goya se lo lleve Fernando porque es súper merecido, desde la escritura del guion hasta el final". Lamenta no haber pasado la criba de los Óscar "pero eso era muy difícil, habría sido el colmo" y reconoce que "también genera mucho movimiento y está siendo un poco locura, pero bendita locura".

Enfrascada con trabajo en teatro y televisión, Almarcha acudirá a la gala con su hija mayor, "que viene de Londres para vivir este momento conmigo".

Otros alicantinos

Entre otros alicantinos que aspiran a Goya se encuentra la actriz antes citada Milena Smit, nacida en Elche, por su papel en el reparto de "Madres paralelas" junto a Penélope Cruz. Esta es su segunda nominación, ya que el pasado año esta actriz afincada en Madrid fue nominada en la categoría a mejor actriz revelación por su interpretación en "No matarás".

El ilicitano Carlos Guerrero también participa como productor en la nominación a mejor película de animación con la cinta "Gora Automatikoa". Guerrero es productor junto a los directores (Esaú Dharma, David Galán Galindo, Pablo Vara) y David Torres Vázquez. En "Gora Automatikoa", Galindo, un director de cine fracasado, reúne a sus viejos amigos, Pablo, que trabaja en una funeraria y Dharma, un pedante artista con ínfulas, para lograr cumplir su absurdo sueño: conseguir un Goya automático.