“Viejos Hazmerreíres” es el espectáculo que Les Luthiers traerá a Alicante tras 18 años desde su última visita. Se trata de un divertido recopilatorio de las creaciones más destacadas del grupo de origen argentino.

‘Las majas del bergantín’, ‘Quién mató a Tom McCoffee’, ‘Loas al cuarto de baño’, o ‘Pepper Clemens sent the messenger, nevertheless the reverend left the herd’ son algunas de las creaciones que el espectador podrá disfrutar hoy, 10 de febrero en el ADDA, pero también se incluirán obras nuevas.

Precio y cómo comprar las entradas

Las entradas para la última función de Les Luthiers en el ADDA de Alicante se pueden adquirir a través de la web del Auditorio de la Diputación de Alicante y será a las 20.30 horas. A estas horas todavía quedan algunas entradas para el sector C a un precio de 48,50euros.