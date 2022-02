"Tú vales por tu último trabajo, no por el premio que has conseguido"

Son cinco premios Goya los que Marc Orts (Barcelona, 1973) tiene en las estanterías de casa. Los recibió por la dirección de sonido El orfanato, Buried, Lo imposible, El niño y Un monstruo viene a verme. Y puede que el sábado tenga que hacer sitio a otros dos, en este caso por Madres paralelas, de Almodóvar, y Tres, de Juanjo Giménez. Mañana hablará de ello en las VII Jornadas Profesionales de Cine Español de la Universidad de Alicante. A las 20.15, en la Sede Ciudad de la UA.

¿Qué tiene que hacer un técnico de sonido para ganar un Goya?

Ufff. Mira, primero pienso que no es la aspiración del técnico de sonido, lo que pasa es que evidentemente son muchas horas de trabajo. Y en nuestro caso necesitas ver mucho cine y entender lo que haces. Soy técnico de sonido, pero si fuera director de arte o de fotografía o montador creo que lo haría igual de bien, no por la especialidad sino por lo que amo el cine. De cara a un director o un equipo de trabajo te posiciona bien. Entiendes la película, entiendes al director y da igual la especialidad, tienes que entrar en su cabeza y responder a sus necesidades. Y también debes ponerte en la cabeza del espectador. El sonido es una parte muy invisible, sabes que es algo sensorial, y tú tienes que aportar esa parte emocional para que entre en la película.

Eso para ganar uno, ¿y para ganar cinco Goya?

Para ganar cinco he tenido mucha suerte. He tenido la suerte de trabajar con Bayona, con Daniel Monzó con Amenábar, con Almodóvar... Algo habré hecho bien, pero el 50 por ciento de mi trabajo es entenderles a ellos. También puedo decir que en la parte de mezclas no somos muchos los especialistas, no sé si somos más de diez los especialistas con más de 5 años de experiencia. Eso juega mucho a favor nuestro.

Y mañana en València puede sumar dos más, por Tres y por Madres paralelas, además Tres cuenta la historia de una diseñadora de sonido…

Bueno, a ver... Lo que hemos conseguido es que en España, en los últimos 15 o 20 años, todas las películas tengan muy buen sonido. Que Tres hable de sonido pues la pone como favorita pero las otras tres podrían serlo también. Comparando Madres paralelas con Tres, la cinta de Almodóvar necesita que los efectos estén integrados, que la música esté bien acompañada, es un trabajo delicado. En Tres lo que necesitaba era pensar mucho en cómo ejecutar ese sonido para que fuera comprensible.

Usted es hijo de un crítico de cine. Igual lo natural hubiera sido seguir su camino o tender más a la dirección o al guion. ¿Cómo llega al sonido?

En el año 91 acabé COU, quise entrar en la Escuela de Cine de Cataluña y el examen de acceso lo suspendí. Mi padre me dijo que me echaba una mano pero le dije que no hablase con nadie. Él tenía entonces una distribuidora de cine muy pequeñita que estaba justo encima de un estudio de sonorización y doblajes. Empecé allí grabando doblajes, me encantó, hasta que en el 97 hice mi primera película, Los sinnombre de Jaume Balagueró. Igual hubiera entrado en la ESCAC para ser dirctor de cine y hubiera sido un fracaso. No me veo con el talento de los directores que salen ahora de esa escuela. Creo que el tiempo me colocó en mi sitio.

¿Es muy diferente el sonido si es para una plataforma o si es para el cine?

No tiene nada que ver. El cine se vuelve a disfrutar otra vez en casa y eso propicia muchos cambios. En cine la pantalla es enorme, los altavoces son muy grandes. Tienes que adaptar eso para que salga por un altavoz pequeño en la tele. No puedes meter todo el sonido que quieres, tienes que priorizar diálogos, solo cuatro efectos. Hay que hacer malabares para que el espectador disfrute desde esos dispositivos.

Ha trabajado con los mejores directores, desde Almodóvar a Juanjo Bayona, pasando por Amenábar o Balagueró. ¿El sonido de una película es algo universal o cada director tiene sus preferencias?

Cada director tiene su concepto cinematográfico y eso incluye el sonido. Almodóvar es una persona que prioriza determinadas cosas. Bayona, Balagueró o Paco Plaza buscan otras cosas, básicamente por un tema generacional. Las nuevas generaciones han aprendido mucho más de sonido. Cada director tiene su mundo y sus ganas de experimentar con el sonido en la cabeza. Un efecto visual se hace en tres o cuatro días. Si no gusta, retocarlo es un día más. En cambio, buscar un sonido puedes tardar unas horas y si los quieres modificar lo puedes hacer en minutos. Esa es la grandeza del sonido. Puedes acabar ejecutándolo casi de inmediato y sacar algo muy potente. Esta magia es difícil de hacer en imagen en ese tiempo. Por eso ese último proceso fascina a muchos directores. Balagueró es un ejemplo clarísimo. Él acaba de montar sonido mientras va mezclando. Lo deja para el final para tomar las decisiones y eso hace que seamos más creativos.

A veces es tan importante el sonido como los silencios.

Sí, hay silencios sobrecogedores. En Lo imposible hay un momento de la ola que vamos de 130 decibelios a 0. Ahí la gente se sobrecogía.

Lo imposible la rodó Bayona en Alicante, en la desaparecida Ciudad de la Luz.

Exacto. Qué pena. Creo que fue la única película que se rodó en el estanque.

El sonido o la iluminación son fundamentales para que una película tenga sentido, pero si preguntas a los espectadores por nombres de profesionales, saldrían dos o tres…

Y mejor. Tiene que ser así. Tienes que ser tan anónimo como que el espectador vea la película y no sea consciente de que hay sonido en la película. Es un trabajo totalmente anónimo y de subconsciente. Cuando el sonido está bien nunca se dice nada y eso es lo mejor que nos puede pasar. Los que hemos ganado algún Goya ya hemos tenido nuestro momento de gloria y es suficiente. Son momentos muy bonitos, muy familiares y me gustaría que todos los técnicos pasaran por ahí, pero en tu profesión sirve para poco… para que te exijan más. Tú vales por el último trabajo que haces no por el premio que has conseguido. Yo cada trabajo que hago me pongo muy nervioso. Hay que ser humilde, tocar con los pies en el suelo… aunque a veces humilde no soy, también te lo digo.

Es cierto que los desde hace años, ya todos los premios de cine incluyen el reconocimiento a estos trabajos. ¿Es eso suficiente?

Es curioso porque hay que tener dos cosas en cuenta. Los premios técnicos deben tener su protagonismo, pero dentro de una gala como la de los Goya no tanto. Pero eso es un punto de vista mío. Luego hay otro componente que es la labor de los profesionales que hay detrás y que no tienen reconocimiento. Ahora mismo soy presidente de la Asociación de Sonido de España donde estamos trabajando para hacer unos premios de nuestro colectivo. Para darnos autobombo y autoconfianza, y dar visiblidad a todos los profesionales que no tienen luz propia en una ceremonia. Esperamos hacer la primera gala este año o el siguiente.

También es miembros de la Academia de Cine de Hollywood.¿ Es muy diferente como se trabaja en la industria americana y en Europa?

A ver. En 2011 conocí a Mark Berger, técnico de sonido de Apocalypse now, hicimos buenas migas y en 2017 la Academia de Hollywood quiso abrir fronteras. Me llamó y me dijo si me proponía a ser candidato. Presentó mi candidatura con mi currículum y decidieron que entrará en 2018. Para mí es un privilegio. No soy fetichista, pero me hace mucha ilusión. Lo tengo enmarcado. Desde mi punto de vista, que tampoco he trabajado con los americanos aunque he hecho alguna coproducción con EE UU y Canadá, la manera de trabajar es exactamente la misma. Lo único que a nivel de academias el reconocimiento mundial de los Óscar es el que es y el de los Goya es el que es. Es verdad que en la academia americana las categorías especializadas están mucho más representadas. A la hora de votar son los especialistas los que votan a los especialistas, pero aquí todos votamos a todo. Debería haber un comité de sabios, de gente ya no activa, que pudiera ser un filtro de determinados proyectos.

¿Cómo suena y cómo tendría que sonar el Congreso de los Diputados?

Jajajaj. Bufff. No voy a decir lo que pienso. ¿Cómo sonaría? Pues a gallinero, sin orden ni sentido. Demasiadas gallinas y pocos gallos. ¿Cómo quisiera imaginármelo? Eso me lo guardo.

¿Y si tuviera que ponerle sonido a esta pandemia con el confinamiento? Porque nos ha enseñado qué es el silencio y lo importante que es el sonido en nuestras vidas.

El silencio absoluto. El momento más tranquilo del mundo en años. Es un poco como sería el mundo si no existiéramos.

El sábado son los Goya. Y después ¿qué?

Pues se ha estrenado la película A través de mi ventana. He hecho Un año, una noche, de Isaki Lacuesta, que va a concurso a la Berlinale, sobre los atentados en Bataclán; muy interesante y muy dura. Y está Tadeo Jones 3, y un proyecto con Javier Ruiz Caldera, director de Superlópez. No me quejo. El año pasado batí mi récord de películas, rodé diez. Tuvimos que hacer el trabajo de dos años. Una de las que estoy muy orgulloso es de Las leyes de la frontera, de Dani Monzón.