Sacristán eterno

Hay gente que muere demasiado pronto, genios que ni siquiera nacen ignorantes de la magia que les fue concedida, como cantó Mikel Erentxun, y tipos que se ganan una vida larga y próspera a salvo de la crueldad de las décadas y del hacerse viejos, que francamente es una "puta mierda", como dijo, quizás no en la cumbre de la inspiración pero sí de su rabia, Sabina. Uno de estos últimos, de los que desafían la aridez del tiempo, es José Sacristán. En la noche del sábado recibió un Goya de honor concedido por haber sobrevivido a un oficio que es justamente lo contrario: tan brutalmente efímero que devora mitos a un ritmo más elevado de los que fabrica su marketing. No en balde, me preguntaba viendo el paripé de la pasarela de València y contemplando actores y actrices tan nóveles que apenas poseen unas cuantas entradas en las hemerotecas, dónde estarán, donde habrán quedado, las decenas de intérpretes que un día disfrutaron de similares oropeles y que hoy están olvidados, pulverizados por la desmemoria: el resultado, un drama más de la frágil cultura de este país: que el 90% de los profesionales se encuentran en paro como dijo (más bien denunció) el presidente de la Academia, Mariano Barroso. Por cada Javier Bardem y cada Penélope Cruz hay decenas de actores-actrices barridos por la moda que los encumbró.

Sacristán, hoy un viejo sabio, ha resistido a eso. Ha pervivido. Por eso le han dado ese Goya. Es memoria eterna no porque así lo urdiera cualquier productora en un rapto de veloz inspiración sino porque se lo ha ganando a lo largo de los años haciendo películas estupendas y películas infames, como todos los grandes. Fue el abogado rojo de la Transición pero también el hombre cabreado de clase media en el que todos nos vimos retratados; y el madurito que descubre desenamorado que con el legendario amor de su adolescencia ya no se hace nada por primera vez; y el cínico ingeniero que acepta de la mano de Federico Luppi que hay lugares en el mundo amenazados por las multinacionales por los que merece la pena renunciar a una nómina millonaria aunque eso al final signifique la nada; y el profesor jubilado que cambia una cátedra universitaria por una escuela rural porque elegir es el último lujo a defender. Sacristán cayó siempre bien porque fue a la vez el oficinista que le dice desfogado al jefe cuatro verdades y el oficinista que un día guarda silencio ante ese mismo jefe y se calla y achanta, porque él y su familia tienen la feísima costumbre de seguir comiendo mañana: esa dualidad aparentemente antagónica es puro Sacristán y en ella nos hemos visto retratados todos, que ante nuestro mejor espejo quisimos ser lo primero y no tuvimos más remedio que plegarnos, de derrota en derrota, a lo segundo. A veces, el mejor arte nace de lo cotidiano. Porque este señor siempre fue gente normal. Y también nos gustó por eso: porque es un currante, un artesano de la cultura. Un trabajador. Hace unos años rodó una película pequeñita (cuando uno se llama José Sacristán puede hacer las películas que le dé la gana) que se llamaba "Formentera Lady", dirigida por Pau Durà, y que en parte transcurría en Dénia. Allí atendió a todos los periodistas locales que le quisieron pedir una entrevista, habló con la gent del poble, preguntó por geografías y gastronomías autóctonas. Un día, cuando llevaba ya incontables horas de rodaje a las espaldas, vio a una niña muy pequeñita que no paraba de enredar entre cables y cámaras y que casualmente era mi hija (pero eso no se lo digan a nadie). En vez de mandarla, cansado, a cualquier sitio no apto para oídos infantiles (lo que hubiera sido bien lógico) le soltó, "tú podrías ser primera actriz del teatro María Guerrero". Como si él mismo estuviera pensando en el próximo escenario, el próximo plató. El próximo trabajo. Como usted y yo.