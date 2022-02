Adiós a José Romanillos, el guitarrero universal

Guardo un recuerdo muy claro de mi primer encuentro con José Romanillos: fue en Londres, un día de otoño de 1983. Resulta curioso descubrir los caprichos de la memoria que, ahora, me presenta una imagen muy precisa de aquel momento. Podría describir con todo detalle el traje que llevaba José y el entusiasmo contagioso de su mirada, visitando aquella exposición de guitarras antiguas españolas que nos había hecho coincidir. Yo tenía por entonces veintidós años recién cumplidos y hasta ese día el apellido Romanillos no había tenido para mí un rostro. En su lugar, se me aparecía aquel mundo especial de sonidos que yo encontraba en algunos de mis discos de vinilo grabados por Julian Bream.

Tengo también un recuerdo muy vivo de la primera vez que fui a visitar su casa y taller en Semley. Aquella invitación hizo que me sintiera un verdadero privilegiado al tener la oportunidad de conocer el lugar y el aire que daba forma a unas guitarras casi misteriosas para mí. El deseo de tener algún día uno de esos instrumentos se había convertido en una obsesión. Y ese deseo se vio cumplido tan solo un año después y nuevamente en 1998. Fueron muchos años de vivencias y experiencias compartidas, en lugares como Semley, Guijosa, Sigüenza o Alicante. En mayo de 1990 se inauguró en nuestra ciudad una exposición de guitarras antiguas españolas, de la que José fue comisario. Quizá la más importante exposición que se haya celebrado nunca, siendo visitada por personalidades de todo el mundo; entre ellas recuerdo a Laurence Libin, por entonces conservador de instrumentos musicales del Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Desde entonces fueron frecuentes los viajes de José a Alicante para ofrecer conferencias, asistir a alguno de mis conciertos o simplemente para pasar unos días con nosotros. Recuerdo que, cuando decidió trasladarse a vivir a España, consideró la posibilidad de residir en algún lugar de nuestra provincia, le acompañé a conocer diversos rincones de la Marina Alta, y a punto estuvo de comprar una casa en Teulada. Esa relación con Alicante fue cada vez más estrecha y culminó con el nombramiento como Doctor Honoris Causa por parte de nuestra universidad en 2014, lo que supuso para él una enorme emoción. Además, en el Palacio del Portalet, situado en la calle Labradores, se encuentra una parte de su colección de guitarras españolas. José Romanillos simboliza una parte esencial de la rica historia de la organología española. Su contribución como guitarrero e investigador le coloca junto al reducido grupo de nombres que, a lo largo de los siglos, han sido capaces de influir con su trabajo de manera determinante en el devenir de la guitarra. Siempre le recordaremos con admiración y cariño.