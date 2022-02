Vuelve la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid y lo hace con la mirada puesta en una nueva normalidad, alejada de la pasada edición que trasladó su cita a julio con una acogida desigual. Este año celebra sus 40 años y del 23 al 27 de febrero volverá a convertirse en el eje central del arte en nuestro país. Y ahí estará de nuevo la representación alicantina que resiste pese a todo. Los artistas mostrarán en su mayoría obra nueva y las galerías han elegido a creadores representativos y novedosos con los que destacar en esta cita que este año reúne a 180 galerías de 30 países, 25 menos que en 2020.

Daniel G. Andújar, Cristina de Middel, Rosana Antolí, Isidro Blasco y Ana Teresa Ortega, además de las galerías Aural y 1 Mira Madrid llevarán el nombre de Alicante a la feria.

El almoradiense Daniel G. Andújar, habitual en ARCO, mostrará su obra a través de tres galerías. Con 1 Mira Madrid, dirigida por el también alicantino Mira Bernabéu, exhibirá piezas de la serie History of workers, de 2020. Incluye distintos dibujos robóticos y una impresión en 3D, y en ellas aborda la idea del artista como trabajador, a través de una reinterpretación de testimonios gráficos del siglo XX relacionados con las reivindicaciones laborales en las fábricas.

Con la galería Angels Barcelona presenta obra de la serie Digital Economy Principles, realizadas en los dos últimos años. «El mundo pretérito se ha transformado de forma radical, donde el billete se hace código, la economía digital, el software se come el mundo, las matemáticas llaman al orden social, la seguridad cuestiona la realidad, lo mecánico es algoritmo y el hacker es el nuevo artista moderno», asegura el artista.

La tercera galería que lleva obra de Andújar es T20 de Murcia. Se trata de una pieza de 1990, El capitalismo/El comunismo, en la que rescata dos manuales de pedagogía ideológica elemental.

Dictámenes

La fotógrafa alicantina Cristina de Middel vuelve a ARCO para presentar su nueva serie titulada Dictámenes, un conjunto de imágenes realizadas en Afganistán. Será, como es habitual, con la galería Juana de Aizpuru de Madrid.

La serie, explica De Middel, «reflexiona sobre el cuerpo y el aspecto de la mujer como plataforma política, sobre cómo la manera en que se viste o es vestida, ya sea para seducir, para expresar su libertad o para coartarla es siempre algo impuesto». En las imágenes aparecen mujeres con burka reinterpretados a través de la cámara de la fotógrafa. «Desde Anna Winthour (la peluca que lleva uno de los burkas reproduce el peinado de la famosa editora de Vogue USA, el mayor gurú de la moda), hasta los adornos para mostrar, esconder o embellecer partes del cuerpo responden siempre a decisiones grupales que se imponen, como en el caso de los estados islámicos o se sugieren, como en el caso de la moda occidental. Al final, mi pregunta es ¿hasta qué punto se viste la mujer como individuo?».

La galería también llevará cuatro imágenes de la serie Milana del Toboso, que nunca se ha visto en ARCO.

Nueva producción

Con la galería The Ryder vuelve por cuarta vez la alcoyana Rosana Antolí a la feria madrileña. Llevará dos pinturas que ya están producidas, una que responde a los personajes Pámpanos y Cascabeles de El Público de Lorca. «Dos personajes que mutaban y transformaban su cuerpo. Son muy performativas y tienen ese concepto de estar en continua transformación», afirma la artista. También mostrará pinturas de nueva creación, en las que «sigo investigando el agua como medio y como conductor, recuperando esa narrativa que tenía en mis dibujos de hace una década, pero con este lenguaje más abstracto que predomina en los últimos años».

También presenta obra nueva en ARCO Isidro Blasco con la galería Ponce y Robles. Cinco piezas de pared construidas con fotografías en blanco y negro superpuestas que giran en torno a Brooklyn, distrito neoyorquino en el que residió durante muchos años el artista y al que volvió recientemente durante un mes. «La ciudad sigue bastante retraída y la gente hace teletrabajo, por lo que la imagen es de vacío. También es un poco nostálgico porque Nueva York desde Europa lo vemos como en blanco y negro, como en las películas de los años 30, o al menos yo lo quiero ver así».

Toma muchas fotografías y las monta sobre una base rígida, pegándolas unas sobre otras hasta que completa la imagen del espacio. «Parece que esta deconstruido, pero es al contrario, voy construyendo el trabajo, intentando dar una visión de varias partes».

En cuanto a las galerías, Aural, que abrió en 2019 otra sede en Madrid, vuelve a ser la única representación de Alicante en la feria. Y en esta edición, Begoña M. Deltell lleva a su stand obras de Pep Agut, Anna Bella Geiger, Julith Egger, Ignacio Gómez de LIaño, Concha Jerez, Mirjam Kroker, José Maldonado, Fernando Sinaga, Javier Vallhonrat y Urs Lüthl. Precisamente del artista suizo, cuyo trabajo se encuadra en el body art, Aural Madrid presenta su primera exposición individual en España, que inaugura mañana con el título More or less.

Además, la galería participará el próximo día 25 en el ciclo Desayunos ARCO que se organizan en torno a este encuentro.

Por lo que respecta a la galería 1Mira Madrid, el también artista Mira Bernabéu acude en esta ocasión solo como galerista, con una selección de firmas entre las que se encuentran el antes citado Daniel G. Andújar y la también alicantina Ana Teresa Ortega.