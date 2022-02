Seis fotógrafos exponen sus interioridades en el Club INFORMACIÓN

Alfred López Lara, Ana Ferrándiz Colmeiro, David Santacruz, Fernando Ramírez Oliver, José Carlos Bernabeu y Olga Carbonell Gómez son seis fotógrafos y alumnos de la escuela Estudio Balsalobre de Alicante que este viernes exponen al público sus imágenes -algunos por primera vez- en el Club INFORMACIÓN.

Las seis propuestas forman parte del curso práctico de proyectos de la escuela, donde su director, Carlos Balsalobre, les ha pedido un ejercicio de introspección para que plasmen con la fotografía "aquello que les mueva, les apele o les toque los ovarios", como indica; que utilicen todo el potencial lingüístico de la imagen para que miren en su interior y reflexionen sobre los temas que les atañen, ya que "estamos inmersos en un mundo de imágenes, con miles de impactos visuales, y nadie nos ha formado para leer ese lenguaje visual", apunta Balsalobre.

Como resultado de ello, Fernando Ramírez (Alcoy, 1964) presenta "Entre líneas", un proyecto para disfrutar de la simplicidad de la línea, realizado en su casa a partir de esquinas, rincones e intersecciones. "Fernando es metódico, ordenado, la geometría dirige su vida en su actividad profesional (hace moldes de juguetes) y aquí traza un juego de líneas liberador con una estética y coherencia de fondo", apunta Balsalobre.

Ana Ferrándiz (Alicante, 1984) trabaja sobre la identidad y su relación con el arte y la creación en "Rebrotar". De creatividad desbordante, esta autora ofrece una veintena de autorretratos realizados con técnicas y enfoques diferentes y un espejo que invita a hacer una parada y a mirarse en él. Para ella significa salir de un periodo oscuro que siempre le acompaña.

Olga Carbonell (Alicante, 1968) ha descubierto un universo en la fotografía vinculado a su vertiente terapéutica. En "Secreto de familia" utiliza la metáfora para hablar de una adicción oculta en su entorno. Ella se representa como una silla y a través de distintas imágenes muestra la evolución de sus sentimientos en relación a ese secreto, desde la protección o el miedo hasta la liberación.

Alfred Llópez (Alicante, 1956) siempre ha vivido en la periferia, cerca del campo, y su propuesta, "RUrbanitat", ahonda en los espacios limítrofes de la ciudad, donde el urbanismo insaciable crece y devora ese campo en el que creció y de que "solo quedan los mosquitos". Sus imágenes de Vistahermosa, Rabasa o Ciudad de Asís lo confirman.

José Carlos Bernabeu (Alicante, 1963) es un fotógrafo reconocido y reconocible por sus imágenes, de estilo y estética muy definidas, y aquí "rompe con las fotografía que triunfa y se pone a narrar", señala Balsalobre. En "Oscuridad" olvida sus imágenes luminosas y habla de sus miedos de niño y de sus noches en vela.

En su primera exposición, David Santacruz (Alicante, 1968), en un alarde de creatividad, ha recreado un comedor de los años 70 lleno de imágenes, reales y retocadas, de él de niño con su padre. Una instalación a medio camino entre la fotografía plástica y la postfotografía que juega con la escenografía, el collage y la escultura. En su proyecto "¿Por qué no me has querido como se quiere a un hijo?" plantea por qué el amor incondicional que un padre siente por su hijo no se aplica a uno mismo y, en cambio, "al mínimo error, nos maltratamos sin piedad y nos destruimos psicológicamente".

La muestra se inaugura este viernes a las 20 horas y permanecerá hasta el 18 de marzo, con una visita guiada el 4 de marzo.