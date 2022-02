Daniel Grao: "La nueva ley pone en peligro de extinción al cine de autor"

Con la serie "HIT" se ha metido en los hogares como el profesor inconformista que lucha contra Goliat; con "La máquina de Turing", que presenta el domingo a las 18 horas en el Teatro Principal de Alicante, se sube a los escenarios para recuperar a una figura histórica despreciada, y en el cine, está embarcado en "El Club". Daniel Grao (Sabadell, 1976) no para.

"La máquina de Turing" recupera a una personalidad histórica, que descifró el código nazi Enigma y está considerado uno de los padres de la computación, pero que fue ninguneado y atacado en su momento. ¿Es una forma de hacer justicia?

Sí, yo de alguna manera cuando me la ofreció el director Claudio Tolcachir sentí eso al terminar la lectura. Surgió ese sentimiento de que esta historia se tenía que conocer y quería aportar mi granito de arena para que se sepa de él, como un tributo de lo que significó Turing. Además, Claudio, que ha metido mano en el texto, da una visión muy humanista de la persona. Por supuesto contamos las cuestiones históricas que le hicieron conocido, descifrar el código Enigma o que coqueteara con la inteligencia artificial, por lo que le trataban como a un loco, pero hay un retrato muy humanista en el que a través de diferentes escenas lo vemos en su casa, con el romance que vivió con un chapero, que le llevó a juicio... De alguna manera, el espectador se lleva la sensación de haberlo conocido personalmente. Yo estoy siendo Turing todo el rato, pero por momentos soy el propio narrador de la historia. También interpelo al público directamente en algunos momentos y eso hace que empatice mucho con la persona, que entienda la magnitud humana. Y acompañado por Carlos Serrano que interpreta muchos personajes.

Además, también se pone sobre el tapete el rechazo a la homosexualidad y cómo se ocultó su nombre por este motivo y se le encarceló hasta llevarle al suicidio. Eso no hace tanto tiempo.

Sí, no ocurrió hace tanto. Durante diez años se silenció su figura y luego llegó para remate el juicio y no pudo más con el deterioro físico porque le aplicaron la castración química. Es algo atroz . Dio mucho a la sociedad de esa época, pero hubiera dado muchísimo más y no pudo por una cuestión como la condición sexual. Y hoy todavía sucede. Aunque la obra la puedes extrapolar a cualquier cosa, al diferente, a la raza, a la religión, a cualquier ideología...

Sin ir más lejos, tras la gala de los Goya, el actor y director Eduardo Casanova , declarado homosexual, sufrió insultos y amenazas en las redes por su forma de vestir. Igual no hemos cambiado tanto.

Desgraciadamente evolucionamos muy lentamente, si es que lo hacemos. Socialmente hablando damos un paso adelante y dos atrás. Cuando era chaval nos daban charlas sobre esto y que a día de hoy todavía se las den a mis hijos me parece increible. Lo rancio y retrógrado vuelve incluso en gente muy joven.

Para eso trabaja el profesor Hugo Ibarra Toledo, protagonista de la serie "HIT", papel que usted interpreta y que ha conseguido un gran éxito.

Ese personaje es maravilloso porque no tiene filtros y me han dejado hacerlo muy mío, metiendo mano en el texto. Es alguien políticamente incorrecto que viene a remover el aspecto educativo y social. Él tiene siempre presente lo que hay detrás de un joven homófobo o racista. Detrás hay una familia o ha sufrido por alguna cosa. Se convierte casi en una especie de terapeuta, que es casi la parte que más me interesa porque es el ejercicio que deberíamos hacer todos. Por supuesto educar y poner límites, pero no quedarse en el juicio sino en qué hay detrás de eso.

Por "HIT" fue nominado a los Premios Feroz como mejor actor protagonista. La conexión no funcionó y no apareció ni su nombre ni su imagen, igual que ocurrió a otros nominados. ¿Qué pasó que se calentó en redes, aunque luego lo borró?

(Risas) En realidad no era contra la organización, era por la paliza que me pegué para ir a València, pasando por Madrid, y luego pasa eso... Pero me di cuenta al escribirlo en las redes que parecía que era contra ellos. Era como: ¡Qué desastre! Son cosas que pueden pasar. Luego pidieron disculpas. Era como reflejar lo surrealista que son las situaciones que tenemos que vivir para llegar a algún sitio.

¿Hasta qué punto las series han salvado la vida a muchos actores durante estos últimos años?

Pues ha coincidido que ha habido un auge de la ficción audiovisual en series, sobre todo por las plataformas, coincidiendo con la situación tan dura que estamos viviendo. El teatro se ha resentido un poco más, aunque yo me doy con un canto en los dientes porque no hemos cancelado la gira. Pero mucha gente sí, en lo que tiene que ver con el directo. Y la ficción audiovisual ha crecido mucho y estamos en muy buen momento. Hay mucha producción, mucha demanda y mucha plataforma que tiene que tener contenido. Además España se ha convertido en un referente en ficción audiovisual en los últimos años. Ahora mismo hay mucho movimiento, afortunadamente.

¿Qué le parece que la nueva Ley del Cine equipare las películas realizadas para sala con las series de las plataformas?

Yo creo que pone en peligro de extinción al cine de autor, que es con el que me crié y que me motivó para ser actor. "Te doy mis ojos", de Iciar Bolaín, por ejemplo. Ese tipo de películas en mi época de estudiante eran historias que te conmovían y te transformaban. Eran un punto y aparte, y creo que con esta nueva ley, si no se perfilan estos flecos, pueden estar en peligro de extinción porque entran como cine independiente las grandes superproducciones y no están en las mimas condiciones. Entiendo que es una industria y se intenta que una obra audiovisual reporte beneficios, pero creo que igual con este cine intermedio, más de autor, tendrían que tener cuidado para que no se extinga. Lo ideal es que se sume todo, que una historia personal se convierta en comercial. Como Carla Simón, que me encanta, que es una película personal, de autoría, que no está pensada como una obra para todos los publicos. Y gana el Oso de Berlín, por eso una película no se tiene que medir solo por el dinero en taquilla. Eso es marca España también.

¿Qué le pareció la gala de los Goya?

La verdad, feliz por el premio a mi amiga Blanca Portillo porque es la que me llevó al teatro. La había visto dos noches antes en el Teatro Español y brindamos para que ganara y ganó. La gala la vi a golpe de vídeos porque estaba actuando en Almería. Es verdad cuando una película se convierte en la favorita, la nominamos a todo y creo que habría que diversificarlo más. Me dolió que se fuera de vacío "Madres paralelas". Pero bueno, tienen a Penélope nominada al Óscar. Mira, por ejemplo Almodóvar hace cine de autor y también taquilla.

¿Tiene buenas vibraciones para el cine español en los Oscar, con Penélope Cruz, Javier Bardem y Alberto Iglesias?

Si te digo la verdad, daba bastante por hecho la nominación de Penélope y que se hayan sumado Javier y Alberto me parece impresionante. Penélope tiene una magia que va más allá de la actriz. Tiene un halo, una magia que es maravillosa. Verla después de lo que ha conseguido con esa ilusión, como una niña que se alegra, me parece impresionante. Y luego Bardem. Menudo parejón... Son una pareja de talismán. Y Javier es uno de los mejores actores del mundo.

¿Puede hablar de algunos de sus proyectos, además de que seguro que vuelve a "Pasapalabra"?

(Risas) En "Pasapalabra" he estado varias veces y me lo paso muy bien. Fui la primera vez con Alberto Amarilla y nos pusimos a contar chistes. A partir de ahí nos han llamado un par de veces a los dos juntos. En cuanto a proyectos, continúo con la gira de " La máquina de Turing", que la acabamos en abril despues de año y medio; además estoy colaborando en la película de Netflix "El Club", que se ha empezado a rodar hace unos días, y arrancó serie en abril aunque todavía no puedo hablar de ello. Y "HIT", a punto de confirmar si hacemos una temporadas más.