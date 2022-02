"Phonorama", un guiño a Hitchcock de Alex Rey

José Antonio se dispone a disfrutar de una agradable tarde de lectura, postrado en su silla de ruedas, en su apartamento de Manhattan. Pero una fuerza oscura y terrible está a punto de poner su mundo patas arriba. Y es que nadie puede escapar del poder destructor de Phonorama...

Esta es la sinopsis de Phonorama, el nuevo corto de animación del alicantino Alex Rey que, por no hacer spoiler, no puede decir ni qué es Phonorama ni qué le pasa a José Antonio, un personaje que no se parece a James Stewart pero que está inspirado en su personaje de "La ventana indiscreta", la obra que sirvió de punto de partida a la historia del alicantino.

Autor de cortos como Pop Corn, Best Seller, Tetas o La increíble vacuna del Dr. Dickinson, Alex Rey vio "por enésima vez" esta obra maestra de Hitchcock y se le ocurrió introducir elementos fantásticos a esa panorámica de patio interior de un barrio neoyorquino imitando la puesta en escena de la película. Al igual que el director inglés construyó en un estudio el conjunto de apartamentos, el animador alicantino no se ha quedado atrás: "He recreado los decorados de la película y esta vez he trabajado mucho los fondos con detalle para que fueran más realistas, tanto en ese escenario como en planos generales de Manhattan", explica.

A partir de ahí, se inventó una historia fantástica en la que no falta la sorpresa, el humor y la ciencia ficción. "No soy virtuoso en la técnica, pero sí en el guion y desarrollo mis historias en los diálogos", apunta el también ilustrador que, como en sus trabajos anteriores, hace todo él mismo: guion, producción, diseño, animación, rótulos y también pone voz a sus personajes. Estos, además, hablan sin cesar y en Phonorama hay siete -en su corto anterior, La increíble vacuna del Dr. Dickinson, había catorce-. "Aquí me he animado también a hacer parte de la banda sonora", afirma satisfecho sobre su forma de trabajar, sin ayuda y en su casa, "donde no discuto con nadie, ni siquiera conmigo mismo. Cuando pensé en el concepto de la historia me pasé la noche riéndome yo solo", añade.

Rey remató el corto hace unos días, que ha dejado finalmente en 13 minutos después de cuatro meses y medio de trabajo. Él calcula que su cortometraje tiene un coste aproximado de 8.000 euros en horas invertidas.

"Estoy muy contento por cómo ha quedado. Nuevamente es de temática fantástica, pero ambientada en los años 50-60, y cómo no, es fiel a mi estilo", apunta el director de Phonorama, cuya estética sigue los pasos de su trabajo anterior en su cine animado, que bebe mucho del cómic y de los cartoons y del cine clásico al que homenajea. "Es que cada vez me gusta más ese cine de los años 50 y 60, en el que veo un filón para reformular algunas historias y darle una vuelta de tuerca con elementos fantásticos, ya sea en un western o en una historia de suspense".

Sus fotogramas, además, están llenos de guiños a las fuentes de las que bebe y el espectador puede ver libros de Isaac Asimov o de George Milo, carteles de Casablanca o a Hitchcock en la portada de la revista Life.

El corto se presenta el próximo 6 de marzo a las 12.30 horas en los cines Odeón de San Vicente, donde el propio Alex Rey trabaja. La entrada es libre hasta completar las 400 butacas. Después se iniciará el recorrido por festivales. Su corto anterior ha pasado por 45 certámenes y logrado siete premios, entre ellos en Fanta Elx, Sax, Quartmetratges,Madrid Sci-Fi o Festival Iberoamericano de Cortometrajes ABC.es.