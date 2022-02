Cada vez queda menos para la 66º edición del Eurovisión Song Contest, que este año contará con la participación de 41 países. Hasta el momento solo conocemos 19 de las 41 canciones que competirán en esta edición del festival de Eurovisión. Recordamos que primero deberán sobrevivir al filtro de la semifinal, a excepción de los integrantes del BIG 5 (España, Italia, Alemania, Francia y Reino Unido), en este caso al ser Italia la anterior ganadora, la final únicamente tendrá 25 canciones en vez de las habituales 26, ya que el país ganador además de organizar el festival, tiene garantizado el pase a la final del certamen europeo de la canción.

Los participantes de Eurovisión 2022 que ya conocemos

Italia

El país anfitrión estará representado por Mahmood y Blanco con la canción Brividi, que aceptaron ir a Eurovisión tras ganar el festival de San Remo. Se trata de una balada romántica que incluye partes de rap. Actualmente se encuentra en lo alto de las apuestas para ganar y es la canción con más escuchas en Spotify.

España

España estará representará por la ganadora del Benidorm Fest, Chanel Terrero con la canción SloMo. Pese al eurodrama vivido en su preselección, actualmente se encuentra entre las favoritas para alzarse con el micrófono de cristal y su actuación en la final del Benidorm Fest cuenta con más de dos millones de reproducciones en el canal oficial de Eurovisión.

Polonia

Ochman con la canción River se hizo con la victoria en su preselección, y se ha convertido en una de las favoritas para alzarse con la victoria. Actualmente se encuentra en la tercera posición en las casas de apuestas y cuenta con más de 600.000 reproducciones de YouTube. Se trata de una balada pop que sin duda no ha pasado desapercibida por los eurofans.

Ucrania

Tras la renuncia de Alina por el eurodrama vivido con su visita a Crimea, según fuentes de OGAE Ucrania, el grupo que quedó en segunda posición, Kalush Orchesta con la canción Stefania, habrían aceptado representar al país en Turín. Por el momento no hay confirmación oficial por parte de Ucrania ni del grupo en sí.

Noruega

Otro país que eligió a sus representantes el pasado sábado fue Noruega tras 5 semanas desde el inicio de su preselección, el Melodi Grand Prix. Se hicieron con el pasaporte a Turín el grupo Subwoolfer con el tema Give that wolf a banana, tema que ha ganado cierta viralidad en el país nórdico desde el momento de su salida. ¿Repetirán la victoria del televoto que logró Keiino en 2019?

República Checa

Uno de los primeros países en elegir canción fue Chequia, que e este caso fue el grupo Domi con Lights Off, un tema de pop electrónico que se ha hecho con un gran apoyo entre el eurofandom, pese a que no ha terminado de destacar en las casas de apuestas. Republica Checa no logró pasar a la final en 2021, ¿conseguirán volver a la final este año?

San Marino

Tras hacerse con la victoria del programa Una voce per San Marino, Achille Lauro con el tema Stripper representará a San Marino. La canción se podría catalogar como rock-punk, y aunque la estética del cantante puede recordar a Damiano, el vocalista de Maneskin, si que es cierto que guardan cierta distancia. Achille Lauro ya participó en el festival de San Remo con la canción Domenica, pero no logró pasar del puesto 14.

Letonia

Por el país báltico nos encontramos al grupo Citi Zēni con el tema Eat Your Salad, una canción que se hizo con la victoria del clásico Supernova y que sin duda levanta a bailar a toda la persona que la escucha. Letonia lleva sin pasar a la final del festival europeo desde 2016, con la participación de Justs con el tema Heartbeat.

Estonia

Tras multiples intentos, el cantante Stefan se hizo con la victoria gracias a su tema Hope, que cuenta con toques country que se puede apreciar en su videoclip protagonizado por vaqueros en lo que parece el lejano oeste de las míticas películas de vaqueros de Clint Eastwood. Era el gran favorito para ganar su preselección y tendrá la misión de pasar a la final del festival tras no haber llegado en 2021.

Lithuania

Terminamos con el último de los países balcánicos, Lituania, que estará representados por la artista Monika Liu con el tema Setimentai, una canción que sin duda ha levantado pasiones a la par de haters debido a la gran personalidad tanto del tema como de la artista. Lituania logró el año pasado la octava posición con The Roop y el tema Discotheque. Lituania nunca ha ganado el festival, ¿lo conseguirá Monika?.

Irlanda

Tras quedar últimos en la primera semfinal de Eurovisión 2021 con Lesley Roy y su tema Maps, tras una preselección con seis posibles opciones, Irlanda se decantó por Brooke con That´s Rich, un tema pop que ha sido bien acogido por el público eurofan y veremos si es tan rich en las votaciones de Eurovisión 2022. Irlanda es el país que más veces ha ganado el festival, hasta en siete ocasiones.

Croacia

Tras vencer en el Dora, la artista Mia Dimšić con el tema Guilty Pleasure será la abanderada de Croacia en Eurovisión 2022. Un tema muy intimista que ha pasado ligeramente desapercibido entre el eurofandom. Croacia no ha pasado a la final desde el año 2016, pese a que en 2021 se quedaron muy cerca de ello, cuando tanto jurado como televoto había obtenido el pase, pero la suma de puntos no fue suficiente.

Eslovenia

Eslovenia ha decidido mandar al grupo LPS con el tema Disko, tema escrito íntegramente en esloveno, a diferencia del tema Amen con el que compitieron en 2021 y no consiguieron pasar a la final. Eslovenia es uno de los países más maltratados en el festival de Eurovisión, siendo su mejor resultado una séptima posición en los años 2001 y 1995.

¿Lograrán revertir esa mala racha?

Malta

Emma Muscat, que al igual que el representante de San Marino fue concursante en San Remo, se ha hecho con la victoria del Malata Song Contest, que regresa tras utilizarse Factor X para elegir a su representante en las ediciones de 2019 y 2021. El año pasado Malta era una de las grandes favoritas y logró hacerse con la tercera posición en el voto del Jurado. La canción es una balada pop que por el momento ha pasado desapercibida entre el público eurofan.

Albania

Albania siempre es el primer país en realizar su preselección, el Festival i Kengües (FiK) que se celebra a finales de diciembre, aunque este año se le han adelantado Bulgaria y República Checa. Si por algo se caracteriza este país es por mandar grandes voces, y este año la ganadora del FiK Ronela Hajati con el tema Sekret, cumple a la perfección con esto. Ha gustado mucho entre el público eurofan pero no ha pasado lo mismo en las apuestas.

Israel

Israel ha vuelto a utilizar Factor X para elegir a su representante, que en este caso se alzó con el pasaporte a Turín Michael Ben David con el tema I´m. Israel se alzó con la victoria en 2018 gracias a Netta y su tema Toy, pero si que es cierto que los sucesivos años pese a haber estado en la final, ha logrado posiciones más escuetas.

Moldavia

Tras representar a Moldavia en 2007 y 2011 el grupo Zdob și Zdub, en esta ocasión acompañados por Advahov Brothers, vuelven a representar al país del este por tercera vez con el tema Trenulețul (Tren en castellano). Un tema claramente que refleja la cultura moldava e intentarán levantar al público de Turin.

Bulgaria

Este año Bulgaria ha apostado por el rock a través del grupo Inteligent Music Project, cuyo vocalista está en busca y captura, con la canción Intention. Bulgaria logró el pasado año un puesto 11, y desde su regreso en 2016 siempre han pasado a la final quedando siempre en la parte alta del ranking, siendo su posición más baja un puesto 14 en 2014 con Equinox y su tema bones. Por lo que indican las casas de apuestas, parece que se va a romper esta buena racha.

Macedonia del Norte

Macedonia tras hacerse con la victoria del Jurado en 2019, no tuvo tanta suerte en 2021 cuando Vasil no logró el pase a la final. Este año el Macedonia ha elegido tras un empate en su preselección enviar a la cantante Andrea con el tema Circles. La canción ha pasado muy desapercibida entre el público eurofan y las casas de apuestas, aunque como siempre, tocará esperar a ver las puestas en escena a ver qué ocurre.

Las que aún quedan

De momento, el resto de países están en su proceso de preselección o pendientes de lanzar sus canciones. Por el momento la cosa está así: