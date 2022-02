El festival Ojos Rojos dirige su mirada a Chile

Chile es el país invitado este año al festival Ojos Rojos, una cita obligada con la fotografía española e iberoamericana de autor que se desarrolla desde hace cuatro años en la Marina Alta. Sus creadores, los fotógrafos Mili Sánchez y Mike Steel, que convirtieron su revista inicial en festival para dar mayor visibilidad a los autores que escogían para sus páginas, celebran esta cuarta edición con novedades: el cambio de fecha, que abandona su calendario de otoño y adelanta su actividad a la primavera; el aumento de exposiciones, que este año cuenta con 14 proyectos frente a los 12 anteriores, de días y de sedes, ya que a los espacios tradicionales de Dénia y Xàbia, en salas y al aire libre, se suma este año la localidad de Jesús Pobre.

Ojos Rojos significa más de un mes dedicado a la fotografía contemporánea, ya que las catorce exposiciones se desarrollarán entre el 18 de marzo y el 24 de abril. Y al tener a Chile como país invitado, cinco de las muestras corresponden a fotógrafos de este país siendo Luis Poirot uno de los nombres más destacados, junto a Fernanda Larraín, Paloma Villalobos, Francisco Ubilla y Magdalena Correa. Desde España presentan propuestas Jordi Bernadó, Bego Antón, Pako Pimienta, Joan Strader, Teo Barba, Julián Barón, José Luis Carrillo, Lucía Herrero y Rosa Salas.

Luis Poirot, de 81 años, estará presente en el festival y además dará una charla. Maestro de la fotografía en blanco y negro, el chileno ha sido premiado en el Nikon International Contest en 1968 y 1970, y en Foto-Press España en el área Premio Retrato de Prensa y Fotografía Política (1984 y 1985). En 1994, como reconocimiento a su trayectoria, se le otorgó el Premio Ansel Adams, del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura.

En Ojos Rojos presenta "Un retrato", un recorrido a lo largo de más de veinte años de su compañera Fernanda Larraín, también presente en el festival, intentando desentrañar el misterio de su pareja y aceptando el reto de que una sola imagen no puede revelar una persona. Larraín, a su vez, presenta "Jardín negro", una serie desarrollada bajo la antigua técnica del colodión húmedo, donde ilustra la naturaleza de árboles centenarios, bosques, aguas y plantas de la zona central de Chile en diálogo con conceptos como infancia y memoria.

Paloma Villalobos, en "Flotar y desaparecer", muestra icebergs que se desprenden de enormes glaciares milenarios y flotan a la deriva por la Antártida, mientras Magdalena Correa refleja en "La Rinconada" a la población que vive de la extracción de oro en una mina. El multipremiado Francisco Ubilla (Sony World Photography Award 2017, finalista en el SIPAContest 2018 y 2020, así como en el Travel World Photography Award 2018), expone en "Rincones geométricos" un trabajo de calle armónico y geométrico sobre la interacción con el entorno.

Entre los nombres nacionales, Jordi Bernadó ofrece en "Wellcome to Espaiñ" un retrato del paisaje cultural español o de su vertedero cultural, La bilbaina Bego Antón cuenta la historia de mujeres en EE UU que bailan con sus perros ("Everybody loves to chachacha") y Pako Pimienta huye de los estereotipos en "Sizigia".

Julián Barón parte de recreaciones históricas de episodios de la Guerra Civil que se celebran en distintos lugares de España en "El laberinto mágico" y el alicantino José Luis Carrillo muestra "Los hijos del ciervo", que pronto se publicará en fotolibro, mientras Lucía Herrero en "Tributo a la bata" rinde homenaje a las mujeres que llevan esta prenda como una generación en peligro de extinción.

Rosa Salas presenta un trabajo íntimo y autobiográfico en "Ay, madre", sobre la pérdida y la memoria; Teo Barba cuestiona el estado real de las imágenes en "Real" y Joan Estrader ofrece adivinanzas visuales y jeroglíficos a los más pequeños en "Alta cocina".

El festival contará también con actividades paralelas, que incluyen una gincana fotográfica familiar a partir de pistas encontradas en una sopa de letras, charlas, talleres, mercadillo fotográfico, presentación de fotolibros y visionado de portfolios. Además, se realizarán diversos actos online. Toda la programación se puede ver en la web de Ojos Rojos.

Lugares

En Dénia (del 18 de marzo al 24 de abril)

Centre D'Art L' Estació: JULIAN BARÓN

Calle Marqués de Campo: LUCÍA HERRERO y MAGDALENA CORREA

Casa de Cultura: JOSE LUIS CARRILLO

Els Magazinos: TEO BARBA

En Xàbia (del 25 de marzo al 24 de abril)

Museo Soler Blasco: LUIS POIROT

Ca Lambert: BEGO ANTÓN, PALOMA VILLALOBOS, PAKO PIMIENTA y JOAN ESTRADER

Casa del Cable: JORDI BERNADÓ

Galería Isabel Bilbao: FERNANDA LARRAÍN

Cactus Club & Shop: FRANCISCO UBILLA

En Jesús Pobre (del 20 de marzo al 24 de abril)