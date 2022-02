Joaquín Correa, ganador del Premio Gabriel Miró: "Soy un recién aterrizado en la literatura"

Joaquín Correa Barco (Huelva, 1968) es el ganador del último Premio de Cuentos Gabriel Miró en su 61 edición. El autor, que se ha impuesto entre más de 1.500 ejemplares llegados de distintos países con su obra "Cartas con membrete", se define como un "recién aterrizado" en la literatura y asegura que este galardón, al que pensó en presentarse 25 años atrás, le hace "especial ilusión" y le invita a "seguir escribiendo".

El autor onubense abandonó su vocación literaria de juventud por la abogacía, profesión que ejerce en la actualidad, y retomó la escritura en 2018, cuando comenzó a publicar sus escritos, primero con la autoedición y luego con pequeñas editoriales.

"Estoy muy contento. Ahora tengo 53 años y este premio es particularmente importante para mí porque me retrotrae a mis años de juventud cuando empecé a escribir poesía y relatos cortos. En más de una ocasión, hace 25 años, estuve a punto de presentarme con otro amigo a este premio, que entonces no había tantos concursos de cuentos como ahora. Yo había leído a Gabriel Miró y me gustaba mucho y 25 años más tarde vuelvo a la escritura y aquí estoy", explica Correa, que asegura sentir "especial ilusión" por el reconocimiento concedido por Fundación Mediterráneo.

"He tenido la enorme suerte del principiante por haber ganado el premio la primera vez que me presento. Me siento afortunado porque soy un recién aterrizado en este mundo, salvo en la lectura, que siempre he mantenido con pasión. Siempre he sido un escritor pasivo, que leía lo que otros escribían, y este premio me anima a seguir escribiendo".

De "Cartas con membrete" apunta que el cuento "es una alegoría del recuerdo y la memoria a través de las cartas que manda un abuelo a su nieto, que no sabe si las cosas que cuenta son reales o invenciones de su abuelo, que aparentemente es un jubilado que lleva una vida anodina en su pueblo. Pero esas cartas mataselladas desde el pueblo las manda con papel membreteado de hoteles en ciudades y rincones alejados de las rutas turísticas y él decide recorrer esos lugares que su abuelo le cuenta para ver si son verdad y descubrir a un abuelo totalmente desconocido"

Correa Barco, que ha escrito tanto novelas como relatos y cuenta con otros dos reconocimientos en el campo de la narración breve (XXX Premio de Cuentos Ciudad de Coria 2020 por "Llamadas a cobro revertido" y el Premio de Cuentos Manuel Llano 2021 por su libro de relatos "La conservación de la violencia") defiende este formato con ahínco: "El cuento es lo que más me gusta y lo que más satisfacción me da. Es un género que en América, tanto del norte como del sur, tiene un desarrollo mucho mayor que en Europa y en España, que es considerado un género menor. Sin embargo, desde Alaska hasta Chile tiene mucho peso. No hay más que leer los cuentos de Borges, que nunca escribió una novela, o a Cortázar, cuyos cuentos superan a sus novelas; o en la literatura norteamericana, los de Raymond Carver o Lucia Berlin. Sobre esta autora, además, acaba de publicar "Mensaje sobre mi lápida: sin aliento (Manual para no maltratar la vida)" (Célebre Editorial, 2021), un acercamiento novelado a la vida y obra de la autora de "Manual para mujeres de la limpieza".

El autor onubense, que tiene entre sus referencias la literatura americana contemporánea, desde el realismo mágico latinoamericano al realismo sucio norteamericano, escribe todos los días y ayer finalizó su última obra, "un relato largo o novela breve", apunta.