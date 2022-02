Una escritora británica en la Alicante de Franco

A sus 66 años, Rose Macaulay, una de las intelectuales británicas más importantes de su tiempo y vinculada al grupo literario de Virginia Wolf, volvió a demostrar que era una mujer valiente. Antes ya había afrontado pruebas muy duras en su biografía: durante la Segunda Guerra Mundial vio cómo la aviación nazi destruía su casa de Londres. Ahora, en 1947, Macaulay afrontó casi una epopeya para esa época y para una persona de su edad: recorrió ella sola en coche toda la costa española desde los Pirineos hasta el Algarve portugués para escribir uno de los muchos libros de viaje que la hicieron famosa: Fabled Shore. From the Pyrenees to Portugal (Costa Legendaria. Desde los Pirineos hasta Portugal).

La obra nunca fue publicada en castellano (aunque sí un fragmento mutilado como luego veremos) ni en valenciano, Pero ahora la historiadora Marina Crusellles Seser ofrece en el último número de la revista "Aguaits", editada por el Institut d’Estudis Comárcals de la Marina Alta (IECMA), la traducción al valenciano de la parte del libro dedicada a la costa entre Dénia y Alicante. Hay que fijarse sobre todo en el año en el que Macaulay emprende el viaje: en 1947 la Guerra Civil ha acabado hace solo unos años y España es un país enrocado en una dura posguerra bajo la dictadura franquista. La escritora, tan ferviente anticomunista como antifascista -pues aseguraba que ambas ideologías mutilaban la libertad de pensamiento- no ahorrará críticas al régimen de Franco mientras recorre caminos y carreteras desérticas y retrata la miseria pero también la belleza "legendaria" de una costa vacía de turistas. De una geografía donde encontrarse con una mujer que viaja sola en su coche y pasa noches a la intemperie era para los habitantes de los pueblos "como ver un chimpancé suelto por las calles". Así lo afirmó la propia literata. Pero comencemos de la mano de Macaulay el viaje que efectuó por la provincia hace ahora 75 años. La alegría de vivir de Dénia La escritora penetra en tierras alicantinas por el norte: el sábado 26 de julio de 1947 llega a Dénia y se aloja en un hotel modesto de la playa de Les Marines. Contempla una ciudad donde la agricultura, la pesca y las fábricas de juguetes mueven la economía, pero donde el turismo es aún un fenómeno desconocido. Aún así se siente cautivada por la alegría y el trato con los habitantes de Dénia: "Tienen una manera muy agradable de hacer sentir a los forasteros como si se encontraran entre su propia gente". Y eso lo comprueba la escritora cuando acude a la tradicional cena con baile y fiesta de los domingos por la noche en el bar del propio hotel donde se alojaba, y al que llegaban desde el casco urbano de Dénia familias en un autobús conocido popularmente como la guaga y que venía literalmente por la orilla del mar. La escritura disfruta de la fiesta y de la espontaneidad de los visitantes: nada que ver con sus rigurosos compatriotas británicos. "Me dijo que muchos españoles querían que Franco se fuera. Él mismo prefería una democracia a la inglesa" Macaulay deja su coche en un taller del centro de Dénia donde traba amistad con el propietario, con quien por cierto habla de política, algo no demasiado seguro en la España de 1947: "Mi acompañante había luchado contra Franco y había estado un tiempo encerrado en la prisión. Me dijo que muchos españoles querían que Franco se fuera. Él mismo, hombre de buena educación, prefería una democracia con la inglesa". Por cierto que este fragmento fue censurado en una traducción que en 1960 efectuó un periódico comarcal de la Marina Alta solo sobre la parte dedicada a Dénia. Trece años después, al menos en el ámbito político, pocas cosas habían variado. El Peñón de Ifach: una torre de 300 metros Macaulay deja Dénia para seguir viaje hacia el sur por la Nacional 332, la única vía de comunicación que entonces vertebraba la provincia de norte a sur. Debía ser un tormento, pero Macauly la encontraba "maravillosa, jalonada por un paisaje muy seco con viñas y olivos menudos y enormes peñones y montañas con formas estrambóticas que la carretera atraviesa por túneles rocosos". Así, nuestra escritora llega hasta Calp y «la sorprendente torre de piedra de 300 metros, el Peñón de Ifach, que sobresale del mar como una torre de Hércules». Queda fascinada por Calp, su bahía de aguas tranquilas y el milagro de que se pueda escalar el Peñón, entonces sin sombra de edificio alguno, y "desde cuya cima se podía atisbar Alicante o Baleares". La narradora arriba luego al pequeño puerto de Altea "alzado sobre un muelle a la desembocadura de la transparente corriente de l’Algar, extraño y encantador". Benidorm, pobre en tierra, rica en mar "Parece que en un arrebato de última hora la montaña haya tirado una isla a la bahía" Conforme avanza hacia al sur "el aire musulmán se incrementa con palmeras que bordean las playas y blancas ciudades". Así entra en Benidorm, la Benidorm anterior al skyline y a los sueños de grandes turística, otro mundo: ve "una bahía arenosa como una luna creciente sobre una península rocosa con casas amontonadas alrededor de la iglesia y su cúpula". Describe que la tierra que rodea el pueblo «es árida y pobre pero en recompensa la mar es rica en pescado" y puerta de entrada de contrabandistas. Por fin, ofrece una impactante fotografía literaria de las montañas de Sierra Helada «que bajan por detrás del pueblo y parece que en un arrebato de última hora hayan tirado una isla a la bahía". Se trataba, claro, de la isla de Benidorm. La Vila: derrotas de hace 7 siglos "Los moros guapos y morenos de la Vila hacen fiesta por la derrota de sus antepasados" Con sus impresiones sobre la Vila Joiosa la escritora británica deja otra joya literaria: cuando llega se celebra la fiesta de los Moros y Cristianos de aquel 1947 y ella las califica como "la derrota de los Moros siete siglos atrás". Todos los festeros "montan caballos o burros y es interesante ver a los moros guapos y morenos de la Vila Joiosa haciendo fiesta por la derrota de sus antepasados" .Le informan de que al día siguiente ganarán definitivamente los cristianos, con batalla naval en el puerto incluida. Lamenta no poder quedarse. Macaulay sigue conduciendo hacia el sur y cuenta otra historia deliciosa, tan de aquella España: no encuentra ninguna sombra donde comer y refrescar el coche (un coche de hace más de 70 años en aquel julio caluroso del litoral alicantino era asunto delicado) hasta que llega esperanzada a un grupo de algarrobos. Pero por desgracia esa sombra está ya ocupada por un carro con vela y el conductor haciendo siesta a su lado. Alicante, oriental y luminosa De camino a Alicante la escritora describe casas de campo y jardines fértiles con viñas así como "pueblos pintorescos" como Mutxamel o Campello hasta que al fin llega a la capital, ubicada bajo la colina coronada por un castillo. "Rodeando la playa y el puerto repleto de barcos con la lujuriosa tira de palmeras al largo del paseo marítimo y las hileras de casas blancas, Alicante es una ciudad oriental bonita y luminosa». Macaulay se queda prendada de la Explanada: "Bajo las palmeras se despliega una avenida moderna y espléndida, repleta de hoteles y cafeterías: detrás de la elegante fachada se encuentra el casco antiguo de la ciudad, un laberinto de callejones estrechos y empinados que ascienden hacia el castillo medieval de Santa Bárbara, del que se decía que era prácticamente imposible de conquistar". "Para hacer expiar el apoyo al bando equivocado durante la Guerra Civil, plazas, avenidas y calles llevan nombres de líderes golpistas" La narradora alaba otros monumentos de la ciudad, especialmente la iglesia de Santa María "plantada en una plaza blanca cerca del mar, preciosa". Pero lamenta que al interior solo se pudiera acceder en aquella época durante los servicios religiosos, por lo que no pudo visitarlo: "Este agobio excesivo de las iglesias españolas es desmotivante". Lo que sí pudo visitar es la "barroca casa consistorial en una plaza denominada 18 de julio". Y ahí se vuelve a mostrar crítica con el franquismo: "También se puede encontrar en Alicante, para hacer expiar el apoyo al bando equivocado durante la Guerra Civil, plazas, avenidas y calles con los nombres de José Antonio, General Mola y otros líderes golpistas».