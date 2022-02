El estudio alicantino Cabeza Voladora, premiado con su corto "Ánima Prima" en Los Ángeles

Cómo dibujar un pájaro que se convierta en escorpión, hacer que una flor crezca rápidamente con plastilina o que un sol brille son algunas de las prácticas que un grupo de escolares de primaria aprendió a hacer con Arly Jones y Sami Natsheh, responsables del estudio de animación alicantino Cabeza Voladora, gracias al programa de Resistencias Artísticas del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana. Este proyecto desembocó en un cortometraje documental, "Ánima Prima" (Alma primaria), realizado con la participación de los alumnos de segundo de primaria de un colegio de Castellón, que recientemente ha recibido el premio al mejor documental en The Indie For You Film Festival, un festival de cine independiente de Los Ángeles (EE UU) que recibe trabajos de todo el mundo.

En el documental, de unos quince minutos, los escolares exponen algunos de sus pensamientos sobre la amistad, la importancia de dibujar o cómo se ven en el futuro y dan rienda suelta a su imaginación en aventuras que han plasmado a través de la animación con ayuda de Natsheh y Jones, directores del cortometraje animado "Colores", que estuvo nominado a los Goya de 2018. Registrar ese proceso, el de enseñar el arte animado a los más pequeños y el descubrimiento que para ellos supone dar vida a sus creaciones, era el fin de este trabajo documental ahora premiado. "Enseñar cómo se crea una película de dibujos animados es algo que hacemos normalmente y con este cortometraje queríamos darle un poco más de permanencia, mostrar el proceso creativo y que sirviera para enseñar a otros niños en qué consiste, que vean que con imaginación y técnica pueden hacer un corto desde cero", explican los responsables de Cabeza Voladora. En "Ánima Prima" se muestran algunas de las historias que salen de las ideas de los más pequeños, "que cuentan lo que se les ocurre sin ningún filtro, en estado puro, y llevamos a la animación algunas de ellas", explica Natsheh, que previamente les han contado cómo inventar personajes y acciones. En el proyecto se cuentan historias inventadas por ellos, como la de la niña Josefina, que vive en una cabaña en el bosque y debe ahuyentar a los ladrones, o un grupo de amigos pilotos que viajan a Australia y luchan contra unos enemigos. Los responsables de Cabeza Voladora apuntan que el documental era un género que no habían tocado antes y querían "visibilizar el cine como herramienta didáctica y reivindicar el arte como una disciplina más para el aprendizaje, al mismo nivel que las matemáticas o la geografía...". Este festival supone el estreno internacional de “Ánima Prima”, que próximamente tendrá su estreno nacional en el Festival Internacional de Cine Independiente de Ibiza, que se celebrará en marzo. Además de llevarse este premio, en el mismo festival estadounidense Cabeza Voladora también estaba nominado al Mejor Vídeo Musical por su anterior trabajo, “Absolute Love”, del director italiano Carlo Avventi, que también fue seleccionado en Manchester Animation Film Festival por el storyboard realizado por Arly Jones, y que actualmente continúa su recorrido por festivales. "Ánima Prima" se realizó antes de la pandemia, en 2019, con el apoyo del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, y en el equipo también han contado con la colaboración del cineasta Paco Soto, así como de alumnos y exalumnos de la Universidad Miguel Hernández como el animador Fernando Gil Miranda y de Yass Mansour.