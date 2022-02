Una mirada en viñetas al interior de las heridas de Miguel Hernández

"Miguel me contaba cuentos terrestres de animales y pájaros. Era ese escritor salido de la naturaleza coo una piedra intacta, con virginidad selvática y arrolladora fuerza vital. Me narraba cuan impresionante era poner los oídos sobre el vientre de las cabras dormidas. Así se escuchaba el ruido de la leche que llegaba a las ubres, el rumor secreto que nadie ha podido escuchar sino aquel poeta de cabras".

Estas palabras de Pablo Neruda sobre Miguel Hernández marcaron el camino para que Carles Esquembre Muñoz se adentrara en la vida del poeta contada en una novela gráfica. Y al decir se adentrara se describe el enfoque que el autor e ilustrador ha querido dar para contar al poeta, "desde dentro, no solo con aspectos biográficos sino ir hacia su naturaleza básica, de forma que hay escenas que ocurren en el interior de los cuerpos, algo que ha sido un reto gráficamente", asegura el autor de "Las tres heridas de Miguel Hernández", que estará en las librerías a partir del próximo día 9, con motivo del 80 aniversario de la muerte del poeta oriolano.

Publicado por Planeta Cómic, este volumen de 160 páginas va desgranando los aspectos más relevantes de la vida del poeta, abriendo el imaginario a partes ficcionadas por el autor. "A raíz del comentario de Neruda y del poema Llegó con tres heridas construí el hilo narrativo, me vino el estilo y la estética del libro".

Esquembre, valenciano afincado en Alicante, ha dibujado el mundo de Miguel Hernández en blanco y negro, "no hay grises". Dice que con ello quiere remitir "a los conceptos opuestos como la vida y la muerte".

Autor también de la novela gráfica "Lorca. Un poeta en Nueva York" en 2016, que le ha llevado por todo el mundo y que se va a volver a reeditar, el autor comenzó a plasmar la historia del poeta oriolano antes de la pandemia, que después le llevó a desarrollar el trabajo de forma distinta a lo previsto. "Mi idea era ir a Orihuela, tomar apuntes y hacer un trabajo de investigación sobre el terreno, pero al final lo tuve que hacer desde casa y trabajé con el Google Street View".

El resultado es una biografía, "desde mi punto de vista personal en la que hay también cosas ficcionadas, es una mezcla de ficción y realidad", dividida en tres capítulos. El primero es "La herida de la vida", que arranca en 1925, en la infancia del poeta. "Todo empieza con el agua, con el río Segura, con escenas que reflejan cómo le gustaba el agua o quedarse bajo la lluvia, y también el barro, como origen de la vida, recordando sus versos: Me llamo barro aunque Miguel me llame".

Continúa con "La herida del amor", centrada en su estancia en Madrid y su amistad con diferentes mujeres, como Maruja Mallo". "La herida de la muerte" copa el tercer capítulo. "Es la parte más combativa, pero no me he metido en aspectos bélicos, porque según Miguel la única batalla que merece la pena luchar es la del amor. De ahí que el libro termina justo al acabar la Guerra Civil, de forma que no está ni la etapa carcelaria ni la muerte porque no he querido reflejar esa parte de su vida".

Sin embargo, Esquembre ha incluido un epílogo también gráfico en el que cuenta los últimos días del gobierno de la República en Alicante "y ahí enlazó con la historia de España".

En este camino, asegura que ha sido fundamental la biografía de Hernández realizada por José Luis Ferris y la ayuda de Carmen Alemany, catedrática de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Alicante y experta en Miguel Hernández, que ha firmado el prólogo en el que escribe: "Ha dibujado con extraordinaria originalidad imágenes que oscilan entre lo real y lo surreal, potentes y simbólicas, alucinaciones traspuestas visualmente que se configuran a través de los juegos en blancos y negros que tienden a la esencialidad. El dominio de la sugerencia, de la mano de Esquembre, escapa a las palabras".

Y ¿cómo suena la voz del poeta en cómic? "Su voz es una amalgama de textos de sus poemas; está representada esa actitud tan vehemente y su fuerte carácter y compromiso total. Quiero pensar que lo he hecho así, pero eso ya lo juzgarán los expertos".