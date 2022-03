Dice que tenía 6 o 7 años cuando vio con su padre en el sofá de casa cómo un mago hacía estallar un vaso con el poder de la mente. A partir de ahí decidió ser mago, pero mago mentalista. Ahora, Toni Bright, ilicitano, se ha convertido en uno de los más destacados especialistas en el control de la mente. De hecho, entre mediados de junio y mediados de septiembre, solo dejó de actuar cuatro o cinco días. Por eso espera que la magia recupere el lugar que le corresponde. De momento, ha organizado el I Festival de Magia de Alicante, que se celebra este fin de semana en el Teatro Principal.

¿Por qué un festival de magia?

La verdad es que es la primera vez que hay un festival en Alicante y todos somos un poco culpables de que no haya sido antes. El mundo de la magia es para niños y adultos unidos en el teatro. Pasa algo muy curioso. Hay magos muy buenos a nivel de la Comunidad Valenciana y jamás los invitan a ningún tipo de galas, como si hubiésemos desaparecido por arte de magia, nunca mejor dicho. Me parece triste que no se le dé más énfasis al tema de la magia. Me da pena que los magos en Alicante estemos tan mal vistos. Hay que recordar que David Copperfield hace años fue la persona que más entradas vendió para un espectáculo, por encima de los Rolling Stones. ¿A qué espectáculo irías tú con tu abuelo, con tu padre y con tu hijo? La magia es un espectáculo que puede unir a tres generaciones. Esperemos que tenga continuidad y se haga todos los años.

¿Pero no cree que en los ultimos años se han abierto más puertas de teatros y escenarios a la magia?

Sí, sin lugar a dudas. Hace muchos años había programadores que decían que no elegían magia porque no gustaba. Una vez que lo hacían llamaban a magos regularmente. Es que la magia ha gustado toda la vida. Lleva siglos representándose porque es un arte.

¿Cómo ha cambiado la imagen de los magos desde la época en la que llevaban capa y sombrero?

Hay un poco de todo. Incluso los magos más jovencitos van con pantalones vaqueros o zapatillas de deporte. Cada uno que vaya como quiera, pero a mí me gusta ir elegante, con traje. Lo importante es sentirse cómodo. Yo sombrero y capa no me he puesto nunca. La capa la dejo para Superman y el sombrero para el Sombrerero Loco de Alicia en el País de las Maravillas.

En el festival actúan magos muy diferentes, de diferentes especialidades.

Sí, el viernes es un hipnotista, el domingo magia familiar y el sábado yo, con el mentalismo, que es un espectáculo también familiar que seguramente sea el único de estas especialidad que es para todos los públicos. Los adultos se lo pasan como niños y los niños como adultos. Se ofrecen tres ramas de la magia muy diferentes entre sí y el festival puede funcionar muy bien.

El mentalismo resulta muy atrayente para el público. ¿Por qué eligió esta rama de la magia?

Cuando era pequeño me sentaba con mi padre en el sofá y una vez me avisó corriendo porque salía en televisión un mentalista. Un mago puso un vaso encima de la mesa y lo explotó con la mente. Yo tenía 6 o 7 años y empecé a pensar que quería hacer eso. Luego todo lo hice de forma autodidacta, me fui formando aunque no fue fácil. Ya cuando fui bastante más mayor ya podía conectarme a internet porque a finales de los 80 y principios de los 90 era complicado. Entonces clase de magia no había.

Me resulta difícil imaginar que alguien pueda aprender mentalismo con tutoriales...

No, cuando empecé no había tutoriales ni nada de eso. Iba a bibliotecas a buscar libros y luego con google. Y muchas más cosas que no puedo contar...

Partimos de la base de que los magos hacen trucos, es decir, que no es verdad lo que hacen y son más buenos cuánto menos se percibe eso.

La palabra truco no la usamos nunca dentro del mundo de la magia, porque implica algo que es como trampa; nosotros decimos juego, efecto o experiencia. Al final no es que se note o no se note, lo importante es lo que puedes transmitir, eso es más importante.

¿Es cierto que tenemos más poder en la mente de lo que pensamos?

Se dice que el ser humano usa el 10 por ciento de su capacidad mental. Y yo digo que visto lo visto, hay muchos que incluso menos (risas). Más que el poder de la mente es lo que puedes transmitir.

"Psicología, comunicación no verbal y sugestión son las armas de un buen mentalista"

¿Cuánto hay de psicología en su trabajo? ¿Somos tan predecibles que se repiten nuestros patrones de conducta?

En un espectáculo le pregunté a una persona del público que me dijera un número entre 10.000 y 40.000, y me dijo el 107. Era profesora. En otro, pregunté lo mismo y la respuesta fue el 275. Me dijo que profesora también. Otro fin de semana, igual, y me dijo el ciento y algo. Era profesora. Es una anécdota, una casualidad. Pero yo creo que muchas de las personas que salen al escenario se ponen nerviosas. Eso demuestra que nuestra mente puede fallar en las cosas más sencillas. Y es verdad que se aplica mucha psicología. Psicología, comunicación no verbal y sugestión son las armas que usa un buen mentalista.

¿No le da miedo que la sugestión sea peligrosa en determinadas personas?

No, mi espectáculo es muy respetuoso con el público. Me gusta meter gags de humor, me gusta reírme con la gente no de la gente. Hoy en día es muy importante sobre todo que haya feeling. Que se sugestione es normal, pero que se lo pase bien. Alguna vez me he encontrado gente que tiene pánico escénico. Eso es otra cosa.

¿Cómo elige a la persona del público que saca al escenario? ¿En qué se fija?

Antes era mucho más sencillo porque la gente iba sin mascarilla. Ahora es más complejo porque no ves los gestos de la cara. Intento sacar a gente que tenga cara de buena persona, pero ahora no lo veo bien. Me fijo un poco en sus gestos, en si tienen predisposición, si se están riendo...

Lleva 15 años en este mundo del mentalismo, con más de 1.000 espectáculos por toda España. ¿Cómo se renueva un mago mentalista?

Hay una cosa muy curiosa. Yo actué en el Principal hace 6 años. Si pregunto a alguien que estuvo de qué se acuerda, seguro que solo del número final. Ahora el espectáculo que voy a hacer cambia el 80 por ciento. Pero para un mentalista no hace falta tener 50 espectáculos diferentes, con tener cuatro o cinco es suficiente. No tienes que sacar un espectáculo nuevo cada año y si lo haces no los ruedas como se deben rodar.

Algún espejo debe tener donde mirarse para renovarse...

Soy poco de fijarme en los demás. Prefiero mirar a lo que yo quiero conseguir y a raíz de ahí voy sacando números nuevos. A veces no es la cantidad sino la calidad.

Estaría bien que con la mente se pudiese parar la guerra y evitar muertes.

Ojalá fuera así. Tengo que decir que Uri Geller -el famoso doblador de cucharas y tenedores- estuvo contratado por el FBI y la CIA. Lo utilizaron para bombardear psíquicamente a los rusos durante reuniones que mantenían entre ambos países en la guerra fría. Trabajó también con el proyecto Stargate, le daban unas coordenadas cualquiera y tenía que adivinar qué había en ese lugar. Pero yo a Putin no me acercaría mucho…