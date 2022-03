Una joven funcionaria de la Biblioteca Nacional asume el encargo de salvar de la quema los libros condenados por el bando ganador de la Guerra Civil. Esta es la trama de la novela "La biblioteca de fuego", con la que la escritora María Zaragoza Hidalgo (Madrid, 1982) ha ganado el XXIX Premio Azorín de Novela, dotado con 45.000 euros.

La autora, que ha recibido el galardón organizado por la Diputación y Planeta en la gala celebrada en el ADDA, ha asegurado que es una novela "en la que he puesto la cabeza el corazón, el espíritu y prácticamente toda mi vida en los ultimos años".

La novela "es un canto de amor a la gente que en tiempos muy difícil cree que la cultura es lo primero y decide protegerla; es un homenaje a las bibliotecarias y archiveras que participaron en el salvamento del patrimonio artístico durante la Guerra Civil, que es gente espectacular que he ido descubriendo mientras iba documentándome y que fueron de alguna forma borrados en la historia".

La historia desarrolla la trama de la novela entre 1930 y 1939 en torno a la Biblioteca Nacional, y lleva a la protagonista a crear la Biblioteca Invisible y, para ello, entrará en contacto con una red de misteriosos personajes, llegando a jugarse lal vida por las convulsas calles de Madrid.

"Hace unos días leía un reportaje sobre un hombre que se preocupaba por una cuadro de Velázquez que hay en Kiev y a veces parece un signo de frivolidad, pero yo pienso que es una manera de preocuparse del futuro. Lo que nos cura el alma es la música, es el arte, es leer libros", ha afirmado la escritora.

El libro empezó "como una aventura". La protagonista, Sabatina, va a Madrid a estudiar y descubre una ciudad "efervescente, feminista, con cabarets" y conoce a una bibliotecaria con la que comparte esto.

La autora introduce a las protagonistas en el grupo de salvamento de libros que estaban prohibidos tanto por contenido erótico como político. "Conforme estaba documentándome sobre esto descubrí el salvamento bibliográfico, no solo artístico, y empecé a investigar sobre cómo se organizó en los fondos de la Biblioteca Nacional"

En la novela ha unido personajes reales y ficticios. "Me interesa la gente que se mantiene humana en contextos inhumanos y esta novela que habla de cultura y de locos que salvan libros, habla en realidad de preservar al humanidad en tiempos inhumanos".

María Hidalgo ha realizado un largo proceso de documentación y su desarrollo le ha llevado unos cuatro años. "Durante ese tiempo me han pasado cosas alucinantes, lo que más me ha marcado es la gente que he conocido".

Aunque la Guerra Civil está presente "me gustaría decir que no es una novela sobre la guerra sino de amor a los libros". En este sentido, ha destacado que " lo que me interesa es la función de salvamento, porque la historia se contó de otra manera y a esta agente se la borró aunque salvaron nuestro patrimonio".

Sobre el hecho de que sean dos mujeres las protagonistas afirma que no era su intención, pero que "ningún escritor en el mundo puede escapar de lo que es y yo soy feminista"

No es el primer reconocimiento literario que ha conseguido Zaragoza Hidalgo, que ha recordado como en el pueblo de sus abuelos, Campo de Criptana, vivía cerca de la casa donde Azorín se alojaba cuando iba. La escritora ha ganado, entre otros, el XXVII Premio Margarita Xirgu de Teatro Radiofónico por "Un candidato para el fin del mundo" (2019), el Premio Ateneo Ciudad de Valladolid, por su novela "Los alemanes se vuelan la cabeza por amor" (2011) o el Premio de Novela Ateneo Joven de Sevilla, por su novela "Dicen que estás muerta" (2010).

Una novela "perfecta"

"Es una novela, a mi juicio, perfecta y una de las mejores obras que han pasado por el Azorín", ha afirmado el escritor Juan Eslava Galán, presidente del jurado.

"Llevo mucho tiempo diciendo que la novelista tiene que tener de 50 años para arriba porque la novela se hace de lecturas. Y lo que ha hecho María es algo prodigioso, me enamoré de la historia desde la primera pagina".

Y definió "La biblioteca de fuego" como "una novela histórica por la trama, pero es muchas cosas".

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, que se comprometió a "seguir potenciando a Azorín y trabajando por la literatura", participó en el acto, junto a la diputada de Cultura, Julia Parra. "Es uno de los acontecimientos culturales más emocionantes del año", ha destacado Parra. "Llevamos 29 años compartiendo la misma ilusión".

«Donde la curiosidad te lleve» fue el lema de la gala y también de los autores de las 223 novelas que se presentaron a esta edición, la quinta con más participación de la historia del galardón.

En la pasada edición fue la escritora y periodista Nativel Preciado la que se alzó ganadora de este premio con "El santuario de los elefantes", de la que se han superado ya los 40.000 ejemplares vendidos.

La música la puso de nuevo la Orquesta Adda Simfònica, bajo la dirección de Josep Vicent, que interpretó la Sinfonía Nº 1 Clásica de Sergei Prokofiev.

El jurado estuvo compuesto por Julia Parra, en calidad de presidenta, y los escritores Juan Eslava Galán, Reyes Calderón y Luz Gabás. También Cristina Llorens, Juanjo Payá, la directora de Editorial Planeta, Belén López, y la secretaria general de la Diputacion, Amparo Koninckx, que actuó como secretaria.