La animación alicantina llega a las subastas de Christie's

Dos pájaros dibujados en relieve sobre una botella de rapé china del periodo 1736-1795 han servido al estudio de animación alicantino Cabeza Voladora de idea central para realizar una pequeña animación en un vídeo con obras de arte que saldrán a subasta online en los próximos días. Esa pieza china, en concreto, saldrá con un precio inicial de 70.000 dólares y la casa de subastas es la legendaria Christie's de Nueva York. En el vídeo de un minuto, los alicantinos dan vida a los pájaros, que mantienen una pequeña conversación y uno de ellos levanta el vuelo para recorrer las piezas por las que pujarán los coleccionistas dentro de la semana de arte asiático que se celebra cada primavera.

"Nunca habríamos imaginado realizar animaciones para una casa de subastas", apuntan Arly Jones y Sami Natsheh, fundadores de Cabeza Voladora, a cuyo equipo se ha sumado ahora el también animador Fernando Gil Miranda, pero con esta experiencia han descubierto otras posibilidades que brinda esta disciplina del dibujo animado. "Es un campo abierto para nosotros igualmente creativo, aunque sean unos cuantos segundos de animación, y ha sido un trabajo muy grato porque todo ha salido bien a la primera", destaca Jones.

El vídeo ya está alojado en la página web de Christie's y, desde ayer, disponible en las redes sociales de la firma de subastas para la Asian Art Week, que se celebra del 15 al 30 de marzo.

Cómo un modesto estudio alicantino de animación ha llegado a trabajar por encargo para Christie's se explica por los frutos de un trabajo anterior: "Up in the sky", un videoclip musical animado que Cabeza Voladora realizó en 2018 para el grupo Kapland, obtuvo el primer premio al mejor videoclip en el festival Paris Art and Movie Awards. "A partir de ahí, hicimos contactos con gente que luego nos llamó un año después desde el equipo de Christie's para proponernos este trabajo con el que dar un plus a las piezas que se subastan, hacerlas más atractivas para el comprador y abrir boca", explican los alicantinos, que hace un mes que entregaron el trabajo en un campo no explorado por ellos que, añaden, "merecía la pena probar".

"En la animación que hemos realizado, el pájaro sobrevuela diferentes piezas relacionadas con el arte asiático. La idea es que nuestra animación sirva de hilo conductor de estas obras, creando un nexo entre ellas que hace más atractivo el vídeo para el comprador potencial", explica Natsheh, que considera que el hecho de que el vídeo esté enmarcado dentro de este evento arte asiático "ha supuesto un ejercicio de estilo para nosotros, en cuanto a adaptar la animación a la estética del dibujo tradicional asiático, con influencias que van desde lo hindú hasta lo japonés, como si de repente una ilustración centenaria hubiera cobrado vida ante nuestros ojos".

"Por ello, hemos querido respetar en lo posible ese estilo de dibujo a la hora de animarlo, y al mismo tiempo dotarle de cierta gracia y personalidad dentro de las limitaciones que tiene este formato, novedoso para nosotros", agregan los responsables de Cabeza Voladora, acostumbrados a crear obras más narrativas, "pero aunque sea mínimamente nos inventamos una historia".

Este ha sido el primer encargo que reciben de Christie's, pero confían en que no sea el último porque la puerta sigue abierta. "Han quedado contentos y nos plantearon hacer más cosas, que para nosotros es muy interesante porque tiene mucha visibilidad y nuestro trabajo puede circular por todo el mundo"

El estudio alicantino ya fue nominado a los Goya en 2018 por el cortometraje de animación "Colores", dirigido por Natsheh y Jones. Recientemente, lograron el premio al mejor documental por "Ánima Prima" en The Indie For You Film Festival, en EE UU, donde también estaba nominado al mejor vídeo musical por su anterior trabajo, “Absolute Love”, del director italiano Carlo Avventi, que también fue seleccionado en Manchester Animation Film Festival por el storyboard realizado por Arly Jones, y que actualmente continúa su recorrido por festivales.